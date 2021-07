El grave lapsus de una concursante de ‘La Ruleta de la Suerte’ que pierde el bote de la peor manera

Pepa ha vivido lo peor que le puede ocurrir a un concursante de cualquier programa de la televisión: que le toque el bote y lo pierda por sus propios nervios.

La joven estaba participando en La Ruleta de la Suerte y lo estaba haciendo todo bien. Mejor que bien. De hecho, el propio Jorge Fernández subrayaba su actitud:

"Estaba en la gran final asegurada, ha utilizado el súper comodín en forma de comodín para salvar la siguiente tirada y aún sin tener comodín ha seguido tirando y ha caído en el bote", aplaudía el presentador.

A lo que ella saltaba de alegría tras haber girado la ruleta y haber caído en la casilla del bote. "Tengo muchas ganas de llorar" exclamaba ella hecha un manojo de nervios, "pero antes voy a resolver". Pero Jorge le pedía que antes dijera una consonante y fue esa petición la que le descuadró.

"Ah vale", dijo Pepa y sin pernsarlo bien soltó "la G, no, ¡perdón!!, exclamó dándose cuenta que ya estaba en el panel al que solo le quedaban 3 letras para completar. La azafata, el público y sus compañeros se echaban las manos a la cabeza.

"Yo te perdono pero ahora sí que podemos llorar pero no de alegría", decía el presentador. "No me lo puedo creer", se lamentaba ella. "Habías hecho lo más difícil" le decía él y la concursante se limitaba a temblar y conformarse.