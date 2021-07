Zion & Lennox desvela el tracklist de su disco ‘El Sistema’ con colaboraciones con Rauw Alejandro, Sech y más

Uno de los dúos más legendarios de la historia del reggaeton va a dar vida a su proyecto más grande del 2021. Zion & Lennox aterrizarán en nuestras playlists favoritas con su nuevo álbum El Sistema este 22 de julio.

Pero los puertorriqueños no se han quedado de brazos cruzados. Y es que aunque sus fans están seguros de que sea como sea va a ser todo un éxito, los artistas han desvelado la lista de canciones que dará vida al proyecto. Y no, no son canciones cualquiera.

Múltiples artistas colaboran en El Sistema. Artistas que doeman parte de las nuevas generaciones, demostrando que tienen una gran capacidad de adaptación a los tiempos más modernos. Sech, Myke Towers, De la Ghetto, Rauw Alejandro, Natti Natasha, Darell y El Alfa son los que acompañarán al dúo en este proyecto.

Aunque algunos de estos hits ya vieron la luz, otros han sido una verdadera sorpresa para los seguidores de Zion & Lennox. Entre las reacciones de sus fans destacan las menciones a Rauw, que se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la escena urbana actual.

Zion & Lennox siempre se han encargado de mantener la esencia que los llevó a la fama. Su trayectoria comenzó a principios de los 2000, y desde entonces han escrito grandes capítulos en la historia del reggaeton.

Su primer disco vio la luz en 2004 con el título de Motivando a la Yal. Daddy Yankee y Tego Calderón son algunos de los que formaron parte de él y que también se han convertido en auténticas leyendas de la música.

Ahora Zion & Lennox se preparan para dar la bienvenida a una nueva etapa protagonizada por una fusión de sus propios sonidos y los que marcan las nuevas generaciones.