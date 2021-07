Si algo se han propuesto Netflix y Filmax es que la nueva película de Paco Caballero (El Vecino; Perdiendo el este) sea una de las atracciones cinematográficas más divertidas de este año. Su sinopsis así lo anticipa: una pareja atrapada en la rutina, un joven desengañado de su última relación amorosa, una novia desesperada, dos primos separados desde su último verano en el pueblo, un grupo de amigos con ganas de experimentar. Durante una noche, todos ellos vivirán situaciones descabelladas en las que jamás hubieran pensado encontrarse, para terminar, a la mañana siguiente, de la mejor manera posible: muy juntos y muy revueltos.

Una comedia divertida, transgresora y muy sexual en la que se darán cita algunos de los rostros más conocidos de nuestro cine. Entre ellos no podían faltar Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Adrià Collado o Ricardo Gómez; entre ellas destacan Anna Castillo, Pilar Castro, Verónica Echegui, Aixa Villagrán o María León. Pero la maestra de ceremonias, directora de orquesta y pieza que unirá las tramas de unos y otros personajes será nada más y nada menos que Ana Milán.

La popular actriz y presentadora, piedra angular de Donde caben dos, es también la protagonista de este clip exclusivo que os ofrece LOS40. En él la ex de Física o Química y Camera Café es pura electricidad: «¿Sabes ese momento en el que sucede algo que le da un vuelco a tu vida? Algo que no se puede racionalizar y para lo que nunca se está preparada. Una tarde, como cualquier otra, estás tomando algo tranquilamente y de pronto salta una chispa. Te tropiezas con una mirada y antes de que te des cuenta empiezas a sentir las palpitaciones, los nervios y ese hormigueo».

DONDE CABEN DOS. Tráiler oficial. 30 de julio en cines

Al sensual ritmo de Would you...? de Touch & Go el personaje de Ana Milán en da rienda suelta a sus pasiones más profundas en una sesión de imágenes subidas de tono, por supuesto muy sexuales (no falta el «todo parece tan extraordinario que te lo follas a lo Titanic en el coche del garaje») y que lo único que consiguen es provocarnos aún más ganas de descubrir qué se esconde detrás de esta desinhibida comedia dirigida producida por Castelao Pictures, Filmax y Netflix.

¿Preparados para una experiencia inolvidable? Pues apuntad en vuestro calendario en letras bien grandes: Donde caben dos llegará a los cines el 30 de julio.