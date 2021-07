La versión de Magia de Álvaro Soler no es el único hit viral creado por Plaza Mayor de Málaga

En los últimos días en las redes sociales ha sido tendencia Plaza Mayor. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok... no ha habido rincón en el que no hayan sonado las notas de la versión de Magia de Alvaro Soler a cargo del centro comercial Plaza Mayor de Málaga. El viral más viral del verano.

Todos los influencers de nuestro país se han hecho eco de este vídeo que ha corrido como la pólvora por todos los smartphones. A caballo entre la coreografía y el flashmob, cada uno de los protagonistas que salen cantando y bailando dan lo mejor de sí mismo aunque a veces pierdan el ritmo o el compás o que la adaptación de la letra se vaya de la letra.

Pero aquí lo importante no es la música, ni el ritmo, ni el compás... Lo que han conseguido es una extraordinaria viralidad que no está al alcance de todo el mundo. Han conseguido titulares en medios de toda España, minutos de televisión en todas las cadenas y arrasar en interacciones en todas las plataformas.

La lucha por la canción del verano puede que suene a ritmos urbanos pero en cuanto a popularidad y viralidad está claro que Plaza Mayor ha conseguido el trono tras ser difundido por Loulogio Pi, Norcoreano, Niporwifi... La adaptación de la letra y su interpretación ha triunfado en toda España.

Pero no es el primer éxito que firma la marca Plaza Mayor de Málaga. Porque lo bueno de ser un boom viral es que el nombre queda siempre en el recuerdo de las redes. Y no han sido pocos los usuarios que han recordado que además del hit del verano ya protagonizaron un hit navideño.

Para aquella ocasión optaron por un clásico versionando All I want for Christmas is you de Mariah Carey. Con sus dos primeros temazos triunfando en las redes, ahora ya solo nos queda esperar por el álbum al completo. Como decía Loulogio Pi "amo a todas y cada una de las personas que hayan participado en esta producción".