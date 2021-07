Cuando uno ve El Cover no puede evitar sentir que Secun de la Rosa ha querido enviar al público, especialmente al melómano de a pie, una carta de amor personal. La película es un ir y venir de clásicos de la música. Por su lista de reproducción y nuestro Shazam pasan temazos imperecederos que todos y todas habremos escuchado, al menos, una vez en la vida, ya sea en la radio o en la lista de reproducción de nuestros padres.

The Killers, Erasure, Lady Gaga, Shirley Bassey, Gloria Gaynor, Fun, La Marelu, Loquillo, Antonio Vega, Nena Daconte, Raphael, entre otros cantados por actores de la película y otros artistas (Agoney, Rocío Márquez y Kexxy Pardo). Además, incluye un tema inédito exclusivo compuesto e interpretado por Antonio Orozco. Y ojo, que la película, aunque incluya temas de antaño y una pizca de nostalgia, no tiene nada de 'viejuna': es una cinta muy juvenil, y prueba de ello es que se hizo con el Premio Joven de la UME en el Festival de Málaga.

Quizás uno de los grandes retos de Secun de la Rosa fue sacar adelante su película en tiempos de pandemia. La crisis del coronavirus y el decreto de estado de alarma le obligó a él y a su equipo a parar el rodaje. No tenía ni idea de si iba a terminar o no la película. Los actores y las actrices desconectaron un poco en esos tres meses de parón y, al volver, algunos hasta habían cambiado.

Antonio Orozco - Que Me Busquen Por Dentro (Canción Original De La Película “El Cover”)

El confinamiento no sentó bien a nadie. Tras muchas diatribas y ansiedades, el actor y director consiguió sacar su proyecto (de nuevo) adelante y cumplir su sueño. Hoy, 23 de julio de 2021, puede decir con la cabeza bien alta, y tras haber sobrevivido a un COVID-19 que lo llevó al hospital, que al fin estrena su ópera prima: El Cover.

Secun de la Rosa nos contó de primera mano en nuestro podcast de cine, Frecuencia 7, cómo fue poner en marcha el proyecto, qué es lo que quiso contar, cómo fue el proceso de recopilación de temazos musicales y hasta cómo se rodó aquel magistral plano secuencia con sonido directo que todos los críticos contemplaron estupefactos durante la proyección de la cinta en Málaga.

Amy Winehouse, la otra protagonista

No es casualidad que El Cover se estrene un 23 de julio, fecha en la que se cumplen 10 años de la muerte de Amy Winehouse. Secun de la Rosa le ha querido dedicar un hermoso homenaje con esta película que homenajea tanto a los covers, aquellos artistas, muchas veces olvidados, que se dedican a versionar los temas compuestos por las grandes leyendas de la música, como a la cantante británica en una fecha especialmente dolorosa para sus fans: hace justo una década que la estrella de Back to black y You now I'm no good fallecía por sus problemas con el alcohol.

Sorprende que en El Cover no hay ningún tipo de sensacionalismo en el tratamiento de la figura de Amy Winehouse. Secun de la Rosa nos lo cuenta: «Conseguí no sólo una canción, sino su más famosa, y que el padre nos dejara que alguien hiciera de Amy cuando ni siquiera se puede tocar su figura porque es marca registrada, y si hay temas de alcohol o de tal no se puede ni siquiera tocar», explica el cineasta.

EL COVER - Tráiler - Estreno en cines 23 julio

«Fui muy respetuoso porque en realidad nos metimos con el provinciano garrulo que insulta. Y sobre todo porque muchas veces nos ponemos una venda que se come lo anterior. En el caso de Amy Winehosue era chica que venía de un concurso y se le creó todo un estilo, se le grabó un disco, pero a lo mejor era alguien que no tenía herramientas suficientes: estar ahí arriba es muy complicado», reflexiona De la Rosa. «Y luego la prensa se tiró los tres últimos años de su vida en plan: 'A ver cuándo se muere'. Los títulos eran de 'crónica anunciada de una muerte anunciada'. Es un poco tremendo. Pero lamentablemente forma un poco parte de la industria. Jugamos mucho a la gran familia [...] Y como las grandes familias siempre hay alguien que espera que triunfes y luego a ver cuándo fracasas».

Carolina Yuste, la actriz que se encarga de dar vida a la cover de Amy Winehouse en la película, también cree que el tratamiento del personaje ha sido de lo más acertado. «Cuando Secun me llama, leo el guion y veo que mi personaje es la cover de Amy... Lo que él quisiera» confiesa la actriz. «Para mí era muy importante hablar de una persona herida, con mucho amor, vulnerabilidad y sensibilidad, y no hacer la caricatura de la imagen malamente mediática de que ha trascendido de Amy. Luego está la otra parte, Margarita: son dos mujeres con una herida enorme, con una vulnerabilidad grandísima, con muy pocas herramientas para desquitarse de eso; unas mujeres que han querido mostrarse así para sobrevivir».

El Cover es un musical de Secun de la Rosa. La película está protagonizada por Marina Salas, Álex Monner, Carolina Yuste, Lander Otaola, María Hervás, Susi Sánchez, Juan Diego y Carmen Machi.