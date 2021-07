Premios Juventud: Karol G y Bad Bunny, triunfadores en una gala llena de momentos emotivos

Este jueves se han entregado los Premios Juventud 2021 en ese camino hacia la recuperación de la normalidad. Unos galardones que reconocen a los jóvenes artistas que realizan un cambio social y lideran la cultura a través del arte. En esta edición, hubo 160 nominados que representaban la diversidad y popularidad internacional de la música latina.

Ha habido dos grandes triunfadores: Karol G y Bad Bunny. Él no estuvo presente en la gala pero acabó la noche con 5 estatuillas. Una más se llevó Karol G que obtuvo 6 de las 12 premios a los que optaba. La colombiana es abanderada del empoderamiento femenino y se dejó ver, una vez más, en el discurso que dio cuando recibió el ‘Premio de la juventud’: “Grande e increíble es el imperio que estamos montando. Somos parte ya del juego, nos respetan, nos dan el lugar, sumamos”.

La colombiana vivió su gran noche y aparte de subir al escenario para agradecer cada premio, también tomó las tablas para interpretar su último éxito, 200 copas. Apareció acompañada de una orquesta de mariachis femeninas y un impresionante vestido muy voluminoso de gasa amarilla que retaba a los supersticiosos.

Karol G interpretó '200 copas' en los Premios Juventud 2021. / Jason Koerner/Getty Images for Univision

Su compatriota Camilo, que ostentaba el mismo número de candidaturas, finalmente se fue a casa con las manos vacías.

Libertad en Cuba

La situación de Cuba tuvo gran protagonismo a lo largo de la gala, dejando algunos de los discursos más emotivos de la noche. “Quiero tomar este tiempo para decir: Cuba estoy con ustedes, mi corazón está con ustedes. Cada cosa que hago como una artista es dedicada a una comunidad. Es más que la música, más que ser una cara bonita, tengo mi corazón en todo lo que hago”, decía Becky G al recoger el premio ‘Ayudando a sus fans’.

Camila Cabello también se sumó a este discurso por la libertad de Cuba a través de un vídeo: “Hoy me siento más orgullosa de ser cubana, y me siento más orgullosa de los jóvenes que han salido a la calle y están liderando un cambio, a pesar de la represión y el miedo”.

Emilio Estefan, uno de los cubanos exiliados, también quiso decir algo: “A través de Internet hemos visto el abuso que hay en Cuba en este momento”. Además, quiso hacer un llamamiento al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden: “Que deje un legado de libertad al mundo”.

En familia

Entre los momentos más familiares tuvimos aquel en el que Natti Natasha y Raphy Pina subieron al escenario para recibir el premio ‘Juntos encienden mis redes’. Y no subieron solos a recoger su galardón, sino que les acompañó su bebé, Vida Isabelle, nacida el pasado mayo. “Agradecida con todos ustedes, con todos los fanáticos y a Dios porque me ha regalado la familia más hermosa que pueda existir”, expresó la cantante.

En esa misma onda familiar, se manifestó su chico: “Yo estoy muy orgulloso porque me he esforzado toda mi vida para conseguir premios para otras personas, y hoy me siento realizado por tener en esta tarima a mi familia. Gracias Natalia por hacerlo posible”.

Emotivo reencuentro

Otro de los momentos emotivos de la gala fue cuando subieron al escenario Chyno & Nacho que se reencontraron en el escenario para interpretar sus éxitos Andas en mi cabeza o Mi niña bonita, entre otros.

Un reencuentro que tomaba especial relevancia por lo que suponía ver de nuevo a Chyno Miranda que sigue en su recuperación de una neuropatía periférica que le ha provocado el coronavirus que le ha obligado a tener que aprender a caminar de nuevo tras afectar a su movilidad.

Muchos de los temas latinos virales del momento sonaron en el escenario, aunque también hubo oportunidad de presentar nuevos temas con Viendo el techo de Jay Wheeler o Philliecito de Natti Natasha.