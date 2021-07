Conoce a Ambar Lucid, la artista ‘mariposa’ que sale en ‘Élite’

En Élite, además de hormonas, fiestas y crímenes casi perfectos, hay mucha música. De hecho, hay buena música. La banda sonora de la popular serie de Netflix siempre es un acierto y en su cuarta temporada, que se estrenó recientemente en la plataforma de streaming, cuenta con varias joyitas y algunos artistas, como es el caso de Ambar Lucid, que tienes que tener sí o sí en el radar.

Esta artista tiene una prometedora carrera por delante, buscando su hueco en los últimos años con varios lanzamientos. Estas últimas semanas, Ambar Lucid ha ganado mucha popularidad gracias a su cameo estelar en Élite. Y es que su música no solo forma parte de la banda sonora de la serie, sino que ella misma hace acto de presencia en uno de los capítulos de la cuarta temporada.

Es en el sexto episodio donde Ambar Lucid hace su debut en Élite. Los alumnos más populares de Las Encinas hacen todo lo posible para conseguir entradas para un concierto íntimo y exclusivo de esta artista y la escena no puede ser mejor. La artista, con una estética arrolladora, interpreta Fantasmas, una canción que encabeza en estos momentos su ranking de popularidad en Spotify.

La actuación de Ambar Lucid en 'Élite'

"Estoy muy agradecida por esta experiencia", escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram cuando Élite regreso a Netflix con el estreno de su cuarta temporada. "El elenco y el equipo fueron adorables y me fui de Madrid con el corazón lleno de amor".

Más allá de 'Fantasmas'

Fantasmas, sin embargo, no es el tema más conocido de Ambar Lucid. A sus 20 años, esta joven promesa de la música cuenta con una importante discografía. Fantasmas es solo una pieza de Garden of Lucid, disco que sacó el año pasado. Y hace nada nos deleitó con un EP, Get Lost In The Music, que cuenta con cinco nuevas canciones.

No obstante, A Letter to My Younger Self sigue siendo, a día de hoy, el hit de su carrera. Se trata de un tema que publicó en 2019 y que suma más de 20 millones de escuchas en las plataformas de streaming.