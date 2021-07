Hablamos con OMEGA X, el grupo de K-Pop que ha conquistado al mundo tras su debut

Cada vez son más los artistas de K-Pop que surgen en la industria para presentar su talento al mundo, aunque no todos lo consiguen. El caso de OMEGA X es distinto. Estos once jóvenes artistas han cautivado a millones de seguidores por todo el mundo que no pierden de vista sus proyectos.

Su música también ha aterrizado en España, país al que ellos, aún sin visitarlo, le tienen mucho cariño. Han sido nombrados embajadores del Concurso de K-Pop en nuestro país, organizado por el Centro Cultural Coreano. Tendrá lugar el 24 de julio.

En LOS40 hemos charlado con estos artistas acerca de su debut, de su EP Vamos, de sus fans españoles y de lo que les depara en el futuro. ¡Su carrera promete!

OMEGA X nos habla de su amor por España / Centro Cultural Coreano

Pregunta (P): Gracias por estar con nosotros. Habéis debutado hace poco. ¿Cómo se siente convertirse en idols?

Respuesta (R):

Hangyeom: Lo primero de todo, estoy muy contento de que podamos actuar para nuestros fans, y muy emocionado de sorprenderlos con buena música, actuación y trabajo en equipo.

Sebin: Estoy muy feliz de ver a nuestros fans y de volver al escenario. Me siento muy apreciado de sentir el amor de nuestros seguidores. Muchas gracias.

P: Habéis lanzado vuestro mini-álbum Vamos. ¡Enhorabuena! He escuchado las canciones y quisiera preguntaros acerca de Vamos. Me encanta de que algunas letras estén en español. ¿Cómo lo decidisteis?

R:

Kevin: Elegimos Vamos como título de nuestro primer álbum para expresar que vamos a estar de fiesta y que todos pueden unirse sin agobiarse ni preocuparse. Y algunos de nuestros miembros pensaron en España y a la cultura española haciendo referencia a las fiestas por alguna razón. Así que decidimos llamarlo en español: Vamos.

Jaehan: Incluimos palabras en otros idiomas en la letra para comunicarnos con fans que siempre están con nosotros. Seguiremos comunicándonos con fans en diferentes idiomas a través de la música.

P: ¿Cómo presentaríais OMEGA X a todos aquellos que aún no os conocen?

R:

Junghoon: Una boyband de K-Pop en la que todos los miembros pueden ser el centro del grupo.

Jehyun: Tenemos 11 personajes coloridos que brillan como arcoíris y deberías escucharnos.

P: ¿Qué significa OMEGA X?

R:

Taedong: Omega X, significando el fin desconocido, simboliza nuestra meta de elevarnos alto hacia lo desconocido.

Yechan: Omega, que es la última letra del alfabeto griego y significa lo desconocido, combinada con la letra X, que significa el final, quiere decir que el grupo no tiene salida, como que una vez nos apoyas, no puedes dar vuelta atrás.

P: ¿Qué elemento tiene cada miembro del grupo que hace OMEGA X único?

R:

Hyuk: Creo que lo que nos hace únicos es que tenemos muchos miembros que saben tocar instrumentos. Y me encanta tocar con los integrantes todo el tiempo.

Kevin: Tenemos experiencias previas y nos hace más fuertes e incluso únicos.

Xen: Todos y cada uno de nosotros amamos la música y creo que la gente entiende que queremos dejar huella en sus vidas a través de la música.

Yechan: Tenemos muchos miembros positivos y animados como Junghoon, Jaehan, Sebin y más, así que todos estamos animados y tenemos energía en los ensayos y sobre el escenario.

P: ¿Cuál es vuestro próximo proyecto? ¿Podéis darnos alguna pista?

R.

Xen: Volveremos con un concepto mucho más intenso que Vamos y únicamente de Omega X. ¡Estad atentos!

Jaehan: Después de escuchar nuestra próxima canción, te aseguro que estarás como "Oh, ¡esto es Omega X!". Por favor, estad atentos para ver nuestra emocionante y energética actuación sobre el escenario.

P: ¿Habrá alguna sorpresa pronto?

R: El próximo álbum saldrá. Por favor, estad atentos.

P: ¿Cómo es la rutina como miembro de OMEGA X?

R:

Hyuk: ¡Practicamos todos los días!

Junghoon: Estamos trabajando ahora mismo, así que nuestra rutina es despertarse muy temprano por la mañana, ir al estudio, trabajar y dormir, en repeat.

Yechan: Cuando trabajamos nos concentramos como pros. Cuando estamos en el coche de camino a casa o en casa, hablamos y jugamos como un grupo de adolescentes.

P: ¿Qué les diríais a vuestors fans españoles? Os aman.

R:

Taedong: Muchas gracias por vuestra atención y amor por Omega X. Vamos a trabajar muy duro como modo de agradecimiento, y nos encantaría tener la oportunidad de conoceros algún día en España.

Jehyun: Muchas gracias por vuestro amor y atención. ¡Esperamos veros pronto en España!

Sebin: Nos encantaría veros tanto como nos amáis y como queréis vernos. No, nosotros os amamos y os echamos de menos aún más.

P: ¿Estáis planeando venir a España algún día?

R:

Kevin: Me encantaría visitarlo. Algún día, me encantaría visitar España para actuar, verla y explorar el país.

Sebin: ¡Sí, por supuesto! Nunca he estado en España pero me encantaría ir.

P: ¿Cómo esperáis acabar el 2021?

R:

Hangyeom: Parece que tendremos mucho que celebrar con nuestros fans, todo sonrisas y felicidad.

Hyuk: Será un final feliz al mirar al echar un vistazo al año nos presentamos como Omega X al mundo.

Kevin: Espero terminarlo con salud y seguridad lo primero y principal. Omega X echará la vista atrás al 2021 y se sentirá orgulloso, recompensado y cumplido. Y continuaremos creciendo hasta el día en que lleguemos al final desconocido.

Taedong: Celebraremos las fiestas de fin de año, comeremos y fabricaremos buenos recuerdos.

Junghoon: Recibiríamos el premio a Rookie del año y el sueño de convertirnos en un grupo más grande en 2022.

Yechan: Me gustaría recibir el premio Rookie, actuar en programas de fin de año y celebrarlo con todos los miembros en la casa compartida el día de Año Nuevo. Sería la noche más feliz de mi vida.

Hwichan: Actuaremos en las ceremonias de premios de final de año y programas musicales y creo que nos darán el premio Rookie.

Xen: Terminaremos el 2021 felizmente con una actuación de fin de año.

Sebin: Me gustaría asistir a la ceremonia de premios de fin de año y anunciar la ambición de Omega X a todo el mundo.

Jaehan: Me gustaría pasarlo con mis fans, recordando los buenos momentos.

P: ¿Cómo os sentís al ser nombrados embajadores del Concurso de K-Pop en España?

R:

Hangyeom: Es un concurso en el que nos gustaría participar si se da la oportunidad. Esperadnos, fans españoles.

Taedong: Me siento honrado de ser embajador del concurso. Como siempre, me gustaría agradecer a los fans de K-Pop.

Junghoon: Lo primero de todo, me siento honrado. Espero que este concurso introduzca el K-Pop a más gente.

Jehyun: Me siento agradecido por esta gran oportunidad y por el interés de todo el mundo por el K-Pop.