Nil Moliner y Ana Mena se entregan a la fiesta en ‘Me quedo’: mira el vídeo

Estamos, probablemente, ante una de las colaboraciones más inesperadas del año, pero por ello también es excitante. El cantante de Mi religión vuelve a plasmar su energía y su vitalidad en una canción. Después del lanzamiento de Libertad, Nil Moliner se ha propuesto sorprendernos con Me quedo junto a Ana Mena, una canción festiva que sabe a buen rollo, a verano y a tequila.

Pasito a paso / pasará lo que haga falta / no te agobies / no pasa nada, cantan Nil Moliner y Ana Mena en Me Quedo como un mantra necesario. A través de la letra, Nil se libera un poco. Ya no ataja el desamor desde el temor, sino desde la esperanza y las ganas de pasar un buen rato con algo de tequila de por medio.

Se nota que el catalán ha hecho muy buenas migas con la artista malagueña que cada año coloca alguna de sus canciones entre los éxitos del verano. En Me quedo, ambos se dejan llevar y esta manera de fluir se palpa no solo en la canción, también en el videoclip.

En este tema, Ana sale de su zona de confort pero no para entrar en el universo sonoro de Nil, sino para crear algo único juntos. Además, el compositor catalán tiene esa facilidad o ese don para proyectar música que te mueve, para hacernos partícipes de su buena vibra y del baile que inspiran sus canciones. En Me Quedo se dan cita el toque rumbero de Nil con el estilo urbano, sello de Ana Mena.

Esta canción llega después del lanzamiento como single de Libertad, una canción emotiva y vibrante, un éxito que ya coquetea con los primeros puestos de la Lista de LOS40. El lanzamiento de su disco Bailando en la batalla (2020) consiguió posicionarlo como uno de los artistas más destacados del panorama musical patrio.