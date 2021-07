Cepeda saca su lado más divertido en ‘La Fortuna’, una canción en la que se dejan atrás las apariencias

Cepeda siempre sabe llegar en el momento idóneo para sus fans. Y es que acostumbrados a escuchar su repertorio de baladas emotivas que hablan de amor, el gallego ha sacado a relucir su lado más divertido para convertirse en la canción del verano de todos sus seguidores.

La Fortuna llega en un momento en el que todos necesitamos buen rollo y energía. Esta canción está inundada de sonidos pop alegres y habla de un amor playero. Pero no llega sola, sino acompañada de un videoclip que deja atrás las apariencias.

Como mencionamos en líneas anteriores, nuestro protagonista saca su lado más divertido para arrancar una sonrisa a todo el que llegue al clip. El escenario principal es la playa. Allí es donde ocurre todo. Cepeda, con una apariencia de chico inocente, conquista inconscientemente a una chica que toma el sol.

Pero al artista le sale competencia, ya que otros dos jóvenes, de apariencia más vistosa, intentan también cautivarla. Lo que ellos desconocen es que la chica ha caído rendida ante la naturalidad y el lado divertido de Cepeda, por lo que no tienen oportunidades de conseguirlo.

Ambos disfrutan de su compañía y él termina dedicándole La Fortuna con guitarra en mano y en la orilla del mar. ¡El plan perfecto!

Como era de esperar, el tema ha tenido una gran acogida entre sus seguidores. Ya estaban avisados del estilo que su artista favorito iba a ofrecerles este viernes 23 de julio, pues compartió la divertida portada del sencillo hace unos días. Pero ha superado las expectativas de todos sus fans.

"Como al final no os guste el tema me va a dar un jairi", decía nuestro protagonista en redes sociales momentos previos al estreno del sencillo. Pero, de nuevo, ha demostrado que no tiene retos imposibles.