De Purple Disco Machine a Sebastián Yatra: el repaso de la lista en 40 vídeos

El verano se siente más fuerte que nunca, y lo sabemos porque Óscar Martínez se pone al micrófono de Del 40 al 1. Nuestro locutor presenta la temporada de verano de #Del40al1CocaCola cada sábado de 10:00 a 14:00 horas para hacer sonar las 40 mejores voces del momento.

El pasado 24 de julio, Purple Disco Machine y Sophie and the Giants fueron los primeros en sonar. Su tema Hypnotized están en el #40. El que lidera es Sebastián Yatra en compañía de Myke Towers. Su Pareja del Año ha llegado al #1 por segunda semana no consecutiva, arrebatando el oro a Rauw Alejandro y Todo De Ti.

La entrada más fuerte es para Måneskin y su Beggin, que pasan de ser candidatos a ocupar el #30. ¡El rock ya ha aterrizado a la lista!

Aunque el subidón se lo ha llevado Olivia Rodrigo y su good 4 u, escalando trece posiciones hasta el número 19. Pero no es la única imparable, ya que C. Tangana, La Húngara y El Niño de Elche suman 35 semanas en lista, llevándose de nuevo el récord de permanencia con Tú Me Dejaste De Querer.

Revive la lista del sábado 24 de julio con este vídeo.