9 canciones dance para darlo todo este verano de 2021

Estamos ya en el ecuador de la época más calurosa del año, y quién lo iba a decir. A estas alturas, pocos artistas quedan ya por lanzar su gran apuesta para el verano a excepción de algunxs rezagadxs. Material de todos los tipos aunque con un denominador común: hacernos bailar desde la primera escucha.

Seguro que tú también has actualizado ya tus playlists veraniegas con las canciones más bailables de este año, pero por si se te hubiera escapado alguna de ellas, nosotrxs te echamos un cable. Aquí tienes las 9 imprescindibles de este verano dentro de la música de baile, traídas por los mejores artistas y productores del mundo y con sonidos muy diferentes entre sí.

By your side - Calvin Harris, Tom Grennan

Videoclip de 'By your side'.

Un DJ que no puede faltar ni un solo verano a su cita es, por supuesto, el creador del himno veraniego por excelencia desde hace varios años: Summer. Calvin Harris está más vivo que nunca y lo ha demostrado con su último lanzamiento junto a Tom Grennan, una de las sensaciones de la música británica desde que su tema Little bit of love consiguiera una gran notoriedad en su tierra.

By your side supone la vuelta al sonido más característico de Harris desde que hace ya 4 años decidiese experimentar con el funk. Pero esto ya es pasado, porque como ha revelado el propio artista, la segunda parte de su trabajo Funk Wav Bounces finalmente no verá la luz.

Videoclip de 'Heartbreak Anthem'.

La electrónica de los últimos años no podría concebirse sin hablar, al menos una vez, de David Guetta. El francés acostumbra a lanzar nueva música de manera constante y es por ello que resulta difícil quedarnos con una sola de sus apuestas para el verano de 2021. Sin embargo, la alianza de altura de este Heartbreak Anthem lo merece, a pesar de su título tan contradictorio.

Guetta ha hecho equipo con el dúo sueco de productores Galantis (autores de otro hit estival en 2016, No money) y con un grupo de chicas tan querido por todo el mundo como es Little Mix. Por tanto, también estamos ante la gran apuesta de este verano para Perrie, Leigh-Anne y Jade.

In da Getto - J Balvin, Skrillex

Videoclip de 'In da Getto'.

A todxs nos sorprendió que la vuelta de Skrillex a los platos fuese de la mano de un artista urbano como J Balvin, pero después de conocer el resultado no podemos hacer otra cosa que no sea agradecer a ambos el temazo que se han marcado. La canción, que lleva por carátula la imagen del archiconocido tiktoker Khaby Lame, se ha convertido en pocas semanas en una de las más buscadas del mundo entero, ¡y no nos extraña!

Tenemos que remontarnos hasta los 90 para conocer la versión original de este tema, creada por David Morales y The Bad Yard Club, e inspirada en los guetos donde nació el fenómeno de la música urbana. Así es imposible no querer montar una 'party in da getto'.

Love tonight - Shouse

Vídeo de 'Love tonight'.

En pleno 2021, la culpa del nacimiento de auténticos fenómenos musicales la tienen casi siempre las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram. Pero incluso con la existencia de estas plataformas, seguimos presenciando la llegada al éxito de canciones de hace algunos años por el simple 'boca a boca'. Esto es lo que le ha pasado a la canción Love tonight, que unos australianos llamados Shouse lanzaron allá por el año 2017.

Para entender qué ha ocurrido esta vez debemos ponernos en contexto, aunque no es muy complicado. Se trata de un himno a varias voces que buena cantidad de personas en toda Europa han utilizado para cantar a la vuelta de una vida más parecida a la que teníamos antes de la pandemia, y que cómo no, incluye el reunirnos con amigxs para celebrar y vivir.

Dinero - Trinidad Cardona

Videoclip de 'Dinero'.

Aunque el éxito del tema anterior no naciese de una plataforma como TikTok, encontramos muchos más ejemplos de canciones cuyo fenómeno sí surge en la red social de moda desde hace ya todo un año. Cuantísimxs artistas hemos podido descubrir gracias a que alguna de sus composiciones se ha hecho viral por las coreografías de los distintos 'tiktokers'. Una lista a la que debemos sumar una nueva canción que, aunque es mayormente en inglés, tiene algunas estrofas en español así como su título.

Su autor (que no autora) se llama Trinidad Cardona y es un joven norteamericano que ya en 2017 tuvo cierto éxito con su tema Jennifer, aunque ha sido este Dinero el que le ha dado la mayor notoriedad por culpa de TikTok. El verso que precede a su estribillo ("ya si quieres dinero, lo siento no tengo") ha dado pie a multitud de piezas cargadas de ironía donde parece que lo más importante para tener una relación con alguien es lo que se tiene en el bolsillo.

Never going home - Kungs

Videoclip de 'Never going home'.

5 años han pasado ya desde que un jovencísimo productor francés llamado Kungs nos dejase boquiabiertxs con una canción llamada This girl, éxito absoluto en el verano de 2016. Pero el que recibiera entonces el clamor de artistas como el propio David Guetta está de vuelta con otro pelotazo que ya baila medio mundo.

Never going home es su título y con él sigue fiel al sonido que le lanzó al estrellato un lustro atrás. El videoclip, además, no puede tener más sabor a verano, con la playa y la piscina (sí, ambas a la vez) como grandes protagonistas.

Everytime I cry - Ava Max

Ella tampoco podía faltar en este recopilatorio, tan habituada a lanzar verdaderos himnos para bailar como Sweet but psycho, Torn o My head & my heart. Hablamos de Ava Max, la artista estadounidense de sangre albanesa que recientemente ha lanzado su primera canción tras publicar Heaven & Hell, su disco debut.

Everytime I cry es un himno empoderante como pocos y que, por supuestísimo, nos invita a ahogar las penas moviendo el cuerpo.

Summer 91 (Looking back) - Noizu

Vídeo lírico de 'Summer 91 (Looking back)'.

La canción que ha creado un productor estadounidense llamado Noizu nos lleva en el tiempo hasta 30 veranos atrás. En un momento en que canciones tan recordadas como Gypsy woman de Crystal Waters alcanzaban el número 1 de LOS40, lo que se llevaba eran los sonidos que este artista nos trae de vuelta en pleno 2021.

Déjate llevar por el hipnótico piano de este tema mientras imaginas que estás en aquel verano de 1991, incluso aunque no hubieses nacido aún.

Calabria - DMNDS, Fallen Roses

Vídeo de 'Calabria'.

Y no aparcamos la máquina del tiempo, porque ahora nos toca avanzar hacia delante en la cronología hasta 2003. Un productor danés llamado Rune Reilly Kölsch (o simplemente Rune RK) dio a conocer entonces su canción Calabria, inspirada en la región italiana del mismo nombre, y cuya instrumentación tan característica ha llamado la atención de muchísimos otros DJs desde entonces.

A todas las versiones y remezclas que se han hecho de este tema a lo largo de los años tenemos que sumar una más. El dúo DMNDS venía de reinterpretar el clásico Seven Nation Army cuando se les ocurrió hacer lo propio con este Calabria, convirtiéndose en otro de los pelotazos electrónicos de este verano a uno y otro lado del Mediterráneo.