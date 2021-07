Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz comparten uno de sus sensuales posados que inspira a más de uno

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz viven en una continua luna de miel. Lo suyo es una relación muy pasional cargada de química que demuestran en cada posado que hacen juntos o en cada declaración de amor que se hacen el uno al otro.

Ahora es verano y toca posar ligeros de ropa y es lo que vemos en su último posado. Una Cristina vestida tan solo con un minúsculo bikini que besa a su chico que lleva algo más de ropa, además de una copa de vino.

“Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes.❤️❤️ @dabizdiverxo”, escribe la presentadora junto a la imagen. No podía haber una declaración de amor más rotunda.

Respuesta unánime

“Aunque las cosas ocurren en el momento que tienen que pasar…quizás si os hubieseis conocido antes, hasta que no hubiese llegado vuestro momento No hubieseis estado juntos…😘😘😘”, le decía una seguidora.

Y es que esta pareja se conoció en el momento que le tocaba y desde que lo hizo no han vuelto a separarse dando muestras, siempre, de la buena pareja que forman y el apoyo continuo que se dan el uno al otro.

Y claro, declaraciones como estas nos recuerdan a una comedia romántica de esas que vemos en el cine, que no puede más que despertar suspiros en más de uno. Porque para qué engañarse, son la pareja que todo el mundo querría ser. Y de ahí que los comentarios se llenen de palabras bonitas.

Anabel Pantoja: Bonitos

Sofía Suescun: Bonitos❤️

Laura Matamoros: ❤️❤️❤️

Marta Torné: 😍

Ángeles Muñoz (Camela): ❤️❤️

Daniela Blume: Ah que bonitooo

Vikika Costa: Vuestro amor me inspira ❤️

Maya Pixelskaya: 🔥❤️🔥

Y mientras ella compartía una declaración de amor, él nos mostraba uno de sus exóticos platos. “Cangrejo azul crudo-marinado en vinagre de arroz, soja envejecida y azúcar de palma con fresas albinas y vainilla”, un plato que no todo el mundo se atrevería a probar y que tiene una historia detrás.

“La primera vez que viaje a Chaoshan en china me quede impresionado por sus cangrejos marinados… desde entonces he vuelto varías veces solo por volver a comerlos y disfrutarlos. Aunque este plato no recuerda en nada a su sabor ni a su aspecto, el germen de la idea nace de allí y me flipa su textura Cremosa y turgente, como una golosina fundente y rebosante de umami y yodo”, explicaba.

¿Con cuál de las dos publicaciones te quedas?