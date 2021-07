Jennifer Lopez celebra sus 52 años con un espectacular posado en bikini y un apasionado beso con Ben Affleck

Este 24 de julio Jennifer Lopez ha cumplido 52 años y está mejor que nunca. O eso parece con las fotos que ha publicado para celebrarlo. Quién diría que hace tan solo unos meses rompía su compromiso con Álex Rodríguez. Lejos de estar apenada y regodeándose en su ruptura, la actriz y cantante ha demostrado que la vida no deja de darle oportunidades.

Está feliz como una perdiz y no sólo porque cada canción que saca es un éxito o cada película que hace, un éxito de taquilla. No, está feliz porque ha vuelto a encontrar el amor con un viejo ex: Ben Affleck. Parece que tras su ruptura encontró en él el mayor apoyo y desde abril hay rumores de una posible reconciliación.

Hace 20 años, la pareja de actores ya estuvo comprometida, pero lo de su boda no siguió adelante. Cada cual rehízo su vida, pero al parecer la vida ha decidido volver a dar otra oportunidad. Aprovechando su cumpleaños, JLo ha compartido un apasionado beso con él a bordo del yate con el que están disfrutando sus vacaciones por la costa francesa.

Un cuerpo de escándalo

No es la única fotografía que ha compartido. En este 52 cumpleaños ha querido dejar claro que está mejor que nunca, y en esta ocasión, hablamos de su aspecto físico. No ha dudado en posar en bikini dejando muestras de su espectacular cuerpazo. Ya quisieran muchas veinteañeras estar tan en forma. Y como ella ha expresado en más de una ocasión, sin cirugías.

Por cierto, que las fotografías las ha hecho la fotógrafa y amiga de la cantante, Ana Carballosa. Ha sacado a una espectacular JLo que no contenta solo con las fotografías, ha querido también compartir un vídeo en el que sigue luciendo cuerpo y dando muestras de lo feliz que se encuentra.

Como era de esperar, las felicitaciones no se han hecho esperar. Muchas de sus amigos y compañeros del cine y la música.