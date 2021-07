Rauw Alejandro: “Hago reggaetón, pero también otras cosas”

LOS40 Global Show cierra temporada y, para poner el broche final a este fantástico curso, Tony Aguilar ha entrevistado al artista de Puerto Rico que ha conseguido consagrarse como una de las figuras imprescindibles de la escena musical latinoamericana. Sobre el momento que está viviendo y las claves de su último álbum ha hablado Rauw Alejandro en el programa de LOS40.

Un buen momento profesional

“Estoy contento y feliz. Cada proceso de mi carrera lo disfruto al cien por cien y lo que está pasando ahora es el resultado de largas noches dándole duro. A ver dónde llegamos, pero espero que vengan muchos más éxitos”.

Vídeo oficial de 'Todo de ti'

'Vice Versa', un cambio de rumbo

“No me gusta ser monótono. Ya hice un proyecto de reggaetón, que fue Afrodisiaco, y a partir de ese momento hice un brainstorming y pensé en una propuesta musical diferente. No me gusta repetir. Me gusta explorar y ser más extrovertido a nivel musical. Empecé a conectar con el pop nostálgico, el sonido ochentero, la música electrónica, me puse creativo con el funk brasileiro…es un disco muy variado y en el proceso creativo me divertí muchísimo. Se trata de que los próximos proyectos superen el pasado y evolucionar. Hago reggaetón, pero también otras cosas”.

El enigma de 'Track 4'

“El Track 4 es una sorpresa. La gente no entiende todavía porque hice eso. Es una canción que no tiene canción. Es una sorpresa que les tengo, pero es una canción que va a salir pronto”.

Si quieres ver la entrevista completa de Rauw Alejandro en LOS40 Global Show…¡dale al play!