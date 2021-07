Marta Carriedo comparte la última hora del estado de su bebé recién nacido que permanece en la UCI

No ha pasado ni una semana desde que Marta Carriedo y Raúl Vidal anunciaron el nacimiento de su hijo. Parecía que todo era felicidad en este momento tan especial para la pareja hasta que el equipo médico les informó de unas complicaciones tras el parto que hacían necesario el ingreso de su pequeño en la UCI donde permanece todavía.

Al principio no quisieron dar muchos detalles de lo que estaba ocurriendo porque se trata de algo muy personal que querían mantener en familia, pero el aluvión de mensajes de felicitación que han recibido en los últimos días ha hecho que cambien de opinión.

No han dado detalles sobre lo que ha sucedido, pero sí han decidido ir informando del estado de salud de su hijo. Todo avanza favorablemente y parece que el pequeño, del que todavía no han desvelado el nombre, salga pronto de la incubadora. De momento no han publicado ninguna foto familiar.

El último parte

“Ya poco a poco me voy sintiendo con un poquito más de fuerza y energías”, decía durante el desayuno de hoy. “A las 12h la pediatra les da el parte de evolución de su bebé”, añadía. Explicaba que a las 9 y a las 12 tiene que dar la toma a su bebé y que en esta segunda es cuando reciben toda la información médica.

"Un día más desde la UCI, un día menos para salir", decía la pareja en uno de sus últimos vídeos. Con ese optimismo se están enfrentando a esta dura experiencia en este debut como padres. Están lidiando con los primeros momentos del apego y la lactancia materna que se complican en esta situación.

Poco a poco, la influencer se va sintiendo más cómoda, aunque reconoce que es complicado y que está recibiendo muchos mensajes que le preguntan por la lactancia. Su idea es hablar del tema con tranquilidad una vez que pueda regresar a casa, pero de momento, ha querido compartir algún apunte.

Lactancia materna

“Solo se puede hablar realmente si se vive porque siempre piensas que es menos duro de lo que realmente es. A mí, aparte de que me esté resultando duro porque tuve que sacarme y estimularme el pecho cuando no podía dárselo porque estaba ingresado, cuando se lo llevaron”, expresaba sobre el tema.

Hay muchas cosas que tener en cuenta y sobre las que hay mucho desconocimiento. “Hay un montón de factores, que el niño esté bien colocado, que la boca enganche bien, para que no chupe solo de la puntita del pezón porque eso es lo que más duele, tiene que enganchar bien toda la aureola…”, explicaba. Aunque ha aclarado que hablará del tema con más detenimiento y compartirá todos los consejos y trucos que está recibiendo para hacer más llevadera esta faceta de la maternidad que tanto se disfruta si va todo bien.

Ahora toca esperar que todo se resuelva bien y el pequeño pueda salir del hospital para comenzar una nueva vida en casa junto a sus padres.