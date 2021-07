Telecinco elimina de su parrilla ‘Love is in the air’ antes de acabar la temporada

Love is in the air fue la apuesta de Telecinco por las series turcas, tras ver el fenómeno de Mujer en Antena 3. Sin embargo, la ficción escogida por la primera cadena de Mediaset nunca acabó de funcionar como esperaban.

Ni su estreno, ni los siguientes capítulos obtuvieron los números de audiencia deseados. Por eso, Telecinco hizo todo lo posible por enganchar a su público: con promoción a toda máquina, repetición de capítulos para dar segundas oportunidades... pero nunca superó lo esperado.

Así que, siete meses después de su estreno, la cadena la relegó al late night del martes, tras la emisión de Titanic. Como este mismo martes también vuelve a apostar por el cine con la cinta Yesterday, protagonizada por Himesh Patel, Lily James, Tobey Maguire y Ed Sheeran.

Mientras Love is in the air continuará a partir de las 00:30 pero no se sabe si con capítulos nuevos o repetidos.

La recta final de la primera y la segunda temporada en Divinity

Tras el cabreo de los fans que sí seguían la serie turca y que no han sido suficientes para mantenerla en la primera cadena, Mediaset ha decidido continuarla pero en Divinity.

Disfrutarás de la recta final de la primera temporada de Love is in the air, con nosotros, de lunes a viernes a las 17:45 en Divinity #enexclusiva 💝 para vosotrxs y MUY PRONTO GRAN PREMIÈRE de la segunda temporada! ✈️ pic.twitter.com/HcFusBxZzo — divinity (@divinity_es) July 17, 2021

Los últimos capítulos de la primera temporada se podrán seguir en dicho canal todos los días a partir de las 17:45.

De igual forma, para ver los nuevos capítulos de la segunda temporada tendrán que aficionarse a Divinity, donde no habrá tanto baile de emisiones.