Bárbara (‘GH 17’) saca a la luz los detalles de su abandono y de su enemistad con Adara

Bárbara Cañuelo fue una de las concursantes que más destacaron en su edición, que fue Gran Hermano 17. En aquel entonces, ella y Adara Molinero hicieron muy buenas migas, tantas que muchos apuntaban a que ambas podrían llegar a la final y ganarlo.

Pero las circunstancias familiares de Bárbara la obligaron a salir del reality y desde entonces poco más se supo de ella.

Cinco años después, la rubia platino ha decidido hablar sobre todo lo que ocurrió dentro de aquella casa, dentro de su mente y tras el concurso.

La medida excepcional que tuvo el Súper con ella

A mitad del reality, el Súper llamó a Bárbara para comunicarle que su padre estaba muy grave de salud y ella no dudó en marcharse y dejarlo todo para estar a su lado: "Abandoné porque mi padre estaba enfermo. Él era una persona de 62 años sana, no fumaba y era bebedor social. Durante mucho tiempo no he dicho la causa de su muerte porque así me lo pidió mi familia. Ahora, con el paso del tiempo y todo más aceptado, quiero contarlo para que se me entienda. Mi padre murió de SIDA", explica en una entrevista con Outdoor.

Relata cómo se lo explicaron dentro del concurso: "Me comunicaron la noticia y decidí que me quería ir. Tenía que pasar la noche allí. Cuando me llamaron la mañana siguiente, viví un momento muy bonito con el 'Súper'. Me dijo que no me merecía salir sola y entró al confesionario. Es más, ellos tienen la voz distorsionada y son cosas que no pasan nunca. Él me quitó el micrófono, me abrazó, me dijo 'gracias por venir' y nos pusimos a llorar. Después me dio la mano y cuando salí habían puesto una alfombra roja y estaba todo el mundo aplaudiéndome. Fue muy bonito", asegura.

A la pregunta sobre por qué no decidió entrar después: "Decidí no volver porque creo que cuando una persona sale, se nutre de información y vuelve, no es lo mismo. Lo mejor es entrar virgen y sin saber nada del exterior".

La razón de su distanciamiento con Adara

Eso sí, explica ahora que le ofrecieron ir a Supervivientes pero lo rechazó porque sus hijos eran muy pequeños. Aunque ahora sí estaría lista para participar en otro reality aunque no le quedara buen sabor de boca con la relación que tuvo después con Adara:

Bárbara y Adara en 'GH 17' / Mediaset

"Cuando abandoné 'y salió ella, manteníamos una buena relación. No de amigas íntimas, pero si podíamos nos veíamos. Sin embargo, la amistad se rompe cuando hacen los 'Premios DBT de Oro'. Yo no podía ir y le pedí a Adara que los recogiera en mi nombre. En un principio, no me puso ningún impedimento", empieza relatando.

"Es más, ella sale durante ese debate diciendo que estaba allí para recoger sus premios y los míos. Tras ese programa, le mandé la dirección de mi casa y no me respondió. Pasaron varias semanas y le volví a escribir para pedírselos e incluso le dije que le pagaba el envío. No obstante, me bloqueó y jamás me los dio. Se ve que le gusta tener mis premios y verlos antes de dormir. Y, la verdad, me encantaría poder tenerlos porque es un recuerdo bonito de aquella época" zanja.