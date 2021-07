‘Jungle Cruise’: un delirante cruce entre ‘Indiana Jones’ y ‘Piratas del caribe’ con acento español

Jungle Cruise es como encontrarte en un crucero con personajes de Piratas del Caribe que tienen el espíritu aventurero de Indiana Jones y el delirante afán colonialista del Lope de Aguirre de Werner Herzog. No es original, no es fascinante y Jaume Collet-Serra no es un director que haga milagros con el material original, así que si la película se hace soportable es gracias al dúo protagonista encarnado por Dwayne Johnson y Emily Blunt, quienes tienen el suficiente carisma frente a la cámaras –él como capitán gruñón; ella como bióloga empoderada e irredenta– como para mantenernos sentados en la butaca durante las exhaustivas dos horas y pico que dura.

Si de algo peca esta nueva cinta de Disney (puedes acceder a tu suscripción aquí) es de querer abarcar demasiados temas en muy poco espacio. Por un lado está la trama de unos alemanes torpes y desquiciados que tratan de encontrar los milagrosos pétalos de un árbol milenario con poderes sobrenaturales, trama que recuerda a la búsqueda del Santo Grial de los nazis de En busca del arca perdida. Por otro está la protagonista, una bióloga que quiere dar con dicho mejunje para transmitir sus conocimientos a la ciencia y así poder hacer del planeta un lugar mejor. La eterna lucha entre bien y mal se acrecenta cuando se presenta a un tercer grupo de malvados: Lope de Aguirre y sus seguidores, sobre quienes pesa una maldición centenaria que mantiene a sus espíritus salvajes vagando por la jungla. Un cocktail de argumentos que satura precisamente por su cantidad. ¿No habría sido más fácil emprender ese viaje fitzcarraldiano río a través con alguna que otra pincelada de comedia, pero sin tanta magia ni elementos sobrenaturales incomprensibles e imposibles?

Además, en este popurrí que mezcla historia, mitología, misticismo, delirio y comedia ramplona Disney ha querido hacer gala de lo políticamente correcto y ha plagado la historia de tramas y subtramas que tratan de dar visibilidad a temas de interés general: el empoderamiento femenino, claramente delimitado en la figura de esa bióloga a la que nadie es capaz de escuchar ni controlar; la ansiada normalización de la homosexualidad en la Factoría Disney, representada en el hermano de la protagonista, un tipo que decidió no casarse con varias mujeres aristócratas por sentirse diferente; el ecologismo, expresado de forma algo soterrada en la necesidad de liberar y cuidar a los animales; y hasta hace una crítica bastante sosita del exterminio de los nativos americanos por parte de los conquistadores españoles.

Jungle Cruise | Tráiler Oficial | Subtitulado

Al tratar de ensamblar las diferentes piezas uno se da cuenta de que no tienen la más mínima lógica interna, y todo se siente tan forzado como el motor del eterno barco, La Quila, que lleva el protagonista a través del Amazonas. Pero quizás la mayor catástrofe de Jungle Cruise no sea (solo) esta batiburrillo inane de tejemanejes narrativos, sino que su afán por ser divertida y llegar al público infantil (porque no nos engañemos, Jungle Cruise es una película exclusivamente para niños) la convierten en una comedia de lo más sencillita, y ya sabemos que cuando temas importantes que necesitan visibilidad son tratados desde el humor corren el peligro de ser trivializados.

Jungle Cruise es un producto entretenido pero nunca podría calificarlo de original o interesante. Sobre sus hombros pesan muchas películas de aventuras infinitamente mejores, como Aguirre la Cólera de Dios, Fitzcarraldo, Piratas del Caribe o Indiana Jones. El mayor interés que despierta, que más bien es una curiosidad, es tratar de encontrar a Quim Gutiérrez y Dani Rovira reconvertidos en los villanos seguidores de Lope de Aguirre. Por lo demás, estamos ante una producción sencillita y para salir del paso que tenía mucho potencial pero que fue infantilizada por esa obsesión de hacer cine para todos los públicos.

Jungle Cruise se estrenará en cines y en Disney+ de forma simultánea el 30 de julio de 2021, y para poder verla en streaming habrá que pagar un sobrecoste de 21,99€, al igual que ocurrió con Mulán, Cruella o Viuda Negra.