Hugo Millán: Imposible no emocionarse con el mensaje que ha dedicado su madre al joven piloto fallecido

Super Hugo, así conocían al joven piloto que ha fallecido este fin de semana tras sufrir un accidente compitiendo con su moto en una carrera de la European Talent Cup en el circuito de Motorland de Aragón.

Hugo Millán tenía solo 14 años y era una de las grandes promesas del motociclismo. Huelva llora su muerte. Allí es donde creció y empezó a subirse en una moto animado por su padre que fue su primer mecánico y entrenador.

A su corta edad ya había conseguido algunos logros. En 2020 fue el piloto más joven en competir en la prueba internacional FIM CEV de Repsol. Era parte del equipo Cuna de Campeones que mostró su consternación nada más conocer la noticia: “Lamentamos profundamente comunicar que Hugo Millán nos ha dejado. Siempre te vamos a recordar por tu sonrisa, tu gran corazón y tu profesionalidad. Descansa en paz, Hugo. Siempre vas a estar en nuestros corazones y te recordaremos así, sonriendo, como siempre. Te queremos”.

Desde lo más profundo de nuestro corazón desde Cuna de Campeones queremos dar las gracias a todos los que habéis mostrado vuestras condolencias y muestras de cariño hacia Hugo, su familia y sus allegados en estos momentos tan complicados 🧡#SuperHugo pic.twitter.com/OrSsaF2Fls — Cuna de Campeones (@cuna_campeones) July 26, 2021

Muchas personalidades no solo del motociclismo, han querido despedirse de él en redes sociales. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, de donde era originario, también se ha pronunciado.

“Cuánta tristeza, qué dolor. Una de las líneas más duras que tengo que escribir. Jamás pensé que me tocaría despedir a Hugo Millán en unas circunstancias que no fueran su partida a un campeonato. Hugo era alegría, superación, fuerza y bondad. Es muy injusto que con solo 14 años se haya marchado. Lo único que me reconforta es que se ha ido realizando su pasión, el motociclismo. Un fuerte abrazo a su familia y amigos. D.E.P.”, compartía en redes sociales.

Una madre destrozada

Sin duda, una dura tragedia que ha afectado sobre todo a su familia. Su madre le dedicaba un mensaje al día siguiente de su fallecimiento con el que es imposible no emocionarse.

“Buenos días Mi Angel de la Guarda como estas?”, empezaba su mensaje. “Te quiero muchísimo Mi Campeón, llevo solo horas sin ti y no puedo con mi alma, te has llevado toda mi vida contigo!!! Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida… Te Quiero Mi Super Hugo!!!❤️🥰😘”, añadía dejando constancia de su absoluta desolación.

Ahora toca asimilar la pérdida y adaptarse a una vida sin Hugo y está claro que va a ser una tarea muy dura.