Joey Jordison, fundador y baterista de Slipknot, muere a los 46 años

“Estamos desconsolados por compartir la noticia de que Joey Jordison, prolífico baterista, músico y artista, falleció pacíficamente mientras dormía el 26 de julio de 2021”. Así compartía la noticia de su fallecimiento su familia en un comunicado enviado a varios medios de comunicación internacionales.

Joey Jordison fallecía en su casa a sus 46 años de edad y aunque no se ha confirmado la causa, todo apunta a que ha tenido que ver con la enfermedad que le diagnosticaron hace tiempo. El que fuera baterista de Slipknot, sufría mielitis transversa ocasionada por una esclerosis múltiple que le había impedido tocar en los últimos años. Mostró su enfado públicamente después de que algunos relacionaran su dolencia con el consumo de ciertas sustancias.

Lo reveló poco tiempo después de que le echaran de Slipknot, la banda que fundó en Iowa en 1995 con el bajista Paul Gray y el percusionista Shawn Crahan. Juntos consiguieron grandes éxitos y llegaron a ser nº1 de Billboard en 2008 con su álbum All Hope is Gone. Sus máscaras se hicieron reconocibles en el mundo entero.

Dentro del heavy metal era una referencia. En 2012 ayudó a la creación de música Knotfest. Pero tan solo un año después, en 2013, se fue de la banda. En enero de 2014 se explicaba en redes sociales: "Me gustaría comenzar el Año Nuevo abordando los recientes rumores y especulaciones sobre mi salida de Slipknot. Quiero dejar muy claro que NO HE SALIDO DE SLIPKNOT. Esta banda ha sido mi vida durante los últimos 18 años, y nunca la abandonaría, o mis fans. Esta noticia me ha sorprendido y me ha persuadido tanto como a todos ustedes. Aunque hay mucho que me gustaría decir, debo permanecer en silencio para más detalles en este momento. Me gustaría darles las gracias a todos por su inquebrantable amor y apoyo, y desearles a todos un muy feliz y saludable Año Nuevo".

Tres años después, en una entrevista con Metal Hammer, aclaró que en realidad la banda era quien le había despedido a él a través de un correo electrónico debido a su enfermedad que le impedía tocar. Aunque aseguró que amaba a sus compañeros de la banda y estaba dispuesto a volver a juntarse con ellos, eso ya nunca sucedió.

Jordison también había lanzado otras bandas como Scar the Martyr, Vimic o Sinsaenum, pero ninguna con la repercusión mediática y de ventas que tuvo Slipknot.

Momento de despedida

"La muerte de Joey nos ha dejado con el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible", expresaban los suyos, "para aquellos que conocían a Joey, entendían su ingenio rápido, su personalidad gentil, su corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música".

Su entorno más cercano realizará un funeral privado y ya son muchos los compañeros que han mandado sus mensajes de despedida y condolencia. Entre ellos, Metallica. Son muchos los que lloran su muerte en redes.

No es el primer miembro del grupo que fallece. Paul Gray murió en 2010 tras sufrir una sobredosis de morfina. Ahora ya solo queda vivo uno de los miembros que fundó la banda.