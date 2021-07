Kiko Hernández carga contra Terelu Campos por su entrevista “en bañador y pistolitas de agua”

Kiko Hernández ha estallado en Sálvame al mostrarse totalmente en desacuerdo con la viralizada entrevista concedida a una revista por Terelu Campos y Carmen Borrego en bañador.

Terelu expresó tener la "conciencia muy tranquila" y contar con lo más importante, el “cariño” de las personas importantes para su amiga Mila: "No dejo que me hagan daño porque les apetezca o porque quieran expiar alguna de sus culpas y le venga yo bien", aseguró.

Palabras que el colaborador respondía directamente a cámara para que le llegaran a la “expresentadora del ‘Deluxe”: "Eres una mala profesional porque no lo escuchaste, dije que Potota se estaba lucrando”, dijo refiriéndose a su hermana.“¿Qué te quieres parecer a tu madre? Solo te pareces a ella en la estatura, en comunicadora cero”, aseguró Kiko.

¡Se lo dicen todo a la cara! @terelu_campos y Carmen Borrego protagonizan el posado en bañador más refrescante del verano. Terelu entrevista por primera vez a Carmen en #exclusiva en un cara a cara que levantará ampollas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/Cu3R1Sq3nq — Lecturas (@Lecturas) July 21, 2021

Para después añadir: “Expiar las culpas dice…, eso sí me gustaría que me lo aclararas ¿Qué culpas tengo que expiar yo? Lo único que dije es que me parecía innecesario hablar de ciertos temas en bañador, con las pistolitas de agua y la sonrisa en la cara, eso es lo que me parecía bochornoso”.

Por lo que Hernández criticó de nuevo el look de las hermanas para hacer la entrevista, algo que a ellas les ha dado bastante igual.