Loco Mía, Pereza y Pitbull suenan en La Máquina del Tiempo de los Nº1 de esta semana

Cada sábado, las puertas de La Máquina del Tiempo se abren para hacer sonar algunos de los Nº1 que protagonizaron ese fin de semana años anteriores. Óscar Martínez se ha puesto frente al micrófono este 24 de julio para inundarnos de nostalgia y ritmos inolvidables en #Del40al1CocaCola.

La primera parada ha sido el 24 de julio de 2020. David Bisbal y Aitana sonaban con fuerza de la mano de Si Tú La Quieres, una colaboración muy esperada por sus fans.

Pasamos al 2016. Jennifer López nos hacía mover las caderas con Ain't Your Mama. La canción pronto se convirtió en un golpe de empoderamiento que animaba a las mujeres a tener confianza en ellas mismas. Pero el viaje por el pasado continuaba.

¿Quién no lo ha dado todo con Pitbull, Afrojack, Nayer y Ne-Yo? Claramente, su tema Give Me Everything fue todo un hit en 2011, y no tardó en hacerse con el Número 1 de LOS40.

Si quieres más nostalgia, espera a leer esto. Pereza y su canción Todo se coronó en lo más alto de nuestra lista en el año 2006. ¡El tiempo vuela!

Lo que también vuelan y fluyen son los sonidos de Imitation Of Life de R.E.M., un himno que emocionó a los oyentes de LOS40 el 24 de julio de 2001.

En la última parada del viaje suena Lemon Tree de Fool's Garden. Basta con escuchar los primeros acordes del tema para que nuestra mente se inunde de emociones fuertes. Lo mismo ocurre con Loco Vox de Loco Mía, que sin duda es una de las leyendas de la historia de la música.

¿Cuál de todos recuerdas con especial ilusión?