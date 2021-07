Mariah Angeliq: “Si hay un bobo en tu vida, bloquéalo antes que nada”

Probablemente a ti también te haya recordado su nombre artístico al de una cantante tan legendaria como es Mariah Carey. Y no es casualidad: como hiciera la diva pop durante tantos años, nuestra nueva protagonista viene dispuesta a que se hable y mucho de ella en los próximos meses. La mejor prueba de ello la encontramos en su éxito Bobo, donde se ha juntado con dos de los pesos pesados de la música urbana en español (Bad Gyal y María Becerra). Así que es el momento de que te quedes con su nombre, porque lo vas a escuchar bastante durante lo que queda de verano: Mariah Angeliq.

La artista, cuyo nombre real es María Angelique Pérez, ha vivido toda su vida a caballo entre los idiomas inglés y español. Ella nació en Miami y tiene ascendencia cubana y puertorriqueña por parte de ambos padres, lo que explica esta mezcla de lenguas que le ha acompañado desde su propio nacimiento. Por ello, tampoco es de extrañar que su canción más conocida combine lo mejor del reggaeton latino con la música de un pelotazo que nos lleva hasta los Estados Unidos de los 90.

De todo esto y mucho más charlamos con la propia Mariah, para que sea ella misma quien nos cuente todos los detalles sobre el sencillo que le ha catapultado a la fama y la identificación que la artista ha podido llegar a sentir con su letra.

Mariah Angeliq en una foto promocional. / Imagen cedida por Universal

P: ¿Quién es Mariah Angeliq, según Mariah Angeliq? ¿Cómo te definirías a ti misma?

R: Mariah Angeliq es una persona que está siempre luchando por su sueño, siempre pensando en el próximo movimiento, siempre activa y preparada para atacar en cualquier situación. Pero también estoy siempre 'chilling' realmente, cogiéndolo suave.

P: ¿En qué momento te picó el gusanillo por la música?

R: Me dio cuando tenía 9 años, por lo que puedo recordar. Me gustaba cantar, me gustaba ver los vídeos de música en la televisión. Me inspiraba y quería ser igual que ellos, quería estar en la tarima y tener esa conexión con el mundo y con la música. Lo tenía en mi corazón, lo tenía en mi mente y sabía que iba a pasar.

Videoclip de 'Bobo'.

P: ¿Cómo surge la colaboración con Bad Gyal y María Becerra en Bobo y qué ha sido lo mejor de trabajar con ellas?

R: Yo le mandé un DM a Bad Gyal diciéndole 'quiero trabajar contigo'. Ya se lo había dicho antes pero ambas estábamos ocupadas. Ya cuando por fin le envié el mensaje me dijo que fuéramos a por ello y que le encantaría, así que todo se confirmó así. Con María Becerra igual: mi mánager me la presentó en el estudio en Miami cuando ella grabó su parte y allí nos conocimos por primera vez. De Bad Gyal diría que es 'a bad bitch' y María también, es 'de las nuevas' y está rompiendo ahora, así que ha sido genial trabajar con ambas.

P: ¿Y cómo te quedaste al ver el espectacular recibimiento que tuvo entre el público? ¡Es una de las canciones más virales del momento!

R: Me encanta porque es viral pero creo que puede serlo más todavía. Tengo una sorpresa bien grande que se viene y que puede hacer explotar aún más esta canción. Siempre agradecida con todo el mundo que está apoyando Bobo y haciendo el #BoboChallenge. ¡Si tú ves esto, ve a TikTok y hazlo tú también!

P: Se ha comentado muchísimo el 'sample' que incluye del clásico No scrubs de TLC: ¿cómo se te ocurrió fusionar un tema pop de los 90 con estos ritmos urbanos que tanto lo están petando actualmente?

R: Realmente tuvo la idea DJ Chino (IAmChino). Una colega con la que trabajo, Nelly, me lo presentó, pero ya conocía a Chino incluso antes que a ella: mi hermana estudió con él en high school —equivalente a secundaria—. Yo sé que hay muchas versiones del No scrubs de TLC pero creo que la nuestra es la mejor, porque ellas mismas nos dieron permiso para sacarla, saben de la canción y creo que eso es lo más importante. El proceso de lanzarla duró más de un año por el 'clearance' —autorización— y todo eso. Estoy agradecida a TLC por darnos la oportunidad de sacar Bobo tal y como es.

Mi sueño es poder hacer música en inglés.

P: Aparte de este tema, ¿te has inspirado en algo más a la hora de crear Bobo?

R: Me he inspirado sobre todo en la música en inglés. No he hecho más sampleos porque no siempre funcionan, pero este fue por hacer uno y no más, porque los sampleos siempre están de moda y nunca mueren. Siempre podrás samplear una canción legendaria. Yo lo hice más porque es algo sentimental para mí, porque desde pequeña he escuchado R&B y es mi sueño poder cantar música en inglés. Estoy haciendo lo que tengo que hacer en el mundo latino y urbano y poco a poco voy mostrando a la gente que puedo hacer música en inglés. Porque como muchos saben, yo empecé haciendo esto en inglés, y luego me firmaron con una discográfica latina y tenía que hacerlo todo en español: la música, las entrevistas... Pero yo en casa hablo inglés, con mi novio hablo en inglés, con mi madre también... Así que me muero por lanzar música en inglés; ¡pregúntale a cualquiera! Ellos están locos porque saque música en inglés.

Mariah Angeliq con Rosalía en los Latin Grammy de 2019. / John Parra / Getty

P: ¿Has tenido que soportar en algún momento de tu vida a un 'bobo' como el que cuentas en la canción?

R: Sí, ¡hay tantos...! Hay tantos bobos que no les hago ni caso. Pero esta canción es para ti: si tú estás viendo esto ahora mismo, bobo, esto es para ti.

A todos los bobos: esta canción es para ti.

P: ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que ahora mismo estén en esa situación?

R: Si tú tienes un bobo en tu vida que no para de hablarte y de llamarte: bloquéalo, lo primero. Bloquearlo es lo mejor que puedes hacer, pero bloquearlo de tu vida, como si no existiera. Cuando tú vas por tu camino para arriba, avanzando, ahí es cuando quieren hacerte caer los bobos, los haters y toda esa gente. ¡No te bloquees, 'papi', y tú sigue para arriba!

P: Después de prácticamente tocar el cielo con este lanzamiento, ¿qué es eso nuevo que se está cocinando a corto plazo?

R: Estoy cocinando dos cosas ahora mismo. Una de ellas es mi primer álbum oficial; creé un EP el año pasado pero ahora estoy trabajando en el primer álbum y va a haber mucho perreo, que es lo que la gente quiere. Sobre colaboraciones no sé nada todavía, pero sí sé que iré haciendo shows por todo el mundo con el Perreito Tour.

Mariah Angeliq y Karol G en los Latin American Music Awards 2021. / Telemundo / Getty

P: ¿Con qué artistas te encantaría poder colaborar si tuvieras la oportunidad, tanto nacionales o internacionales?

R: Me encantaría colaborar con Ozuna, Daddy Yankee, Bad Bunny... ¿Quién más? Don Omar también: poder hacer reggaeton con él sería increíble. Obviamente me gustaría trabajar también con mucha gente de la industria americana, pero eso ya es otra historia.