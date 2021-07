Los estrenos y regresos de series en Movistar+ para agosto 2021

Llega agosto y, aunque hay sequía de estrenos en las plataformas (que parece que también están de vacaciones), desde Movistar+ nos proponen varias apuestas potentes.

Sobre todo, en lo que a nuevos proyectos de reconocidos actores se refiere: desde lo nuevo de Lily James que estará "A la caza del amor", al drama carcelario que protagoniza Sean Bean.

Así como las nuevas temporadas de ficciones tan exitosas como Riverdale y Testigo mudo. La única mala noticia es que en agosto, Movistar+ no estrena serie de producción propia. Tendremos que esperar a septiembre para que nos siga sorprendiendo.



2 de agosto

'A la caza del amor' (Estreno)

Miniserie de tres episodios protagonizada por Lily James ('Cenicienta', 'Yesterday') y Emily Beecham ('Cruella', 'Little Joe'). Sus personajes son dos mujeres impacientes por empezar a vivir. Creada y dirigida por la actriz Emily Mortimer ('La librería', 'El regreso de Mary Poppins'), la ficción muestra un mundo de elegancia, privilegios y exuberancia que, en realidad, esconde un profundo mosaico de verdad y emociones. Este drama romántico adapta la novela de Nancy Mitford de 1945, 'The Pursuit of Love', editada en castellano como 'A la caza del amor'.

10 de agosto

'El libro de los negros' (Estreno)

Es una miniserie canadiense de seis episodios, basada en la novela homónima de Lawrence Hill que a su vez se inspiró en la liberación, reasentamiento y documentación de los 3.000 leales negros que durante la Guerra de la Independencia fueron evacuados de Nueva York a Nueva Escocia.

12 de agosto

'Riverdale' (Temporada 5, segunda parte)

Vuelve 'Riverdale' con nuevos episodios para concluir la quinta temporada tras un largo parón. Viejos fantasmas y nuevos misterios esperan a sus protagonistas. Tras graduarse y reencontrarse años después, Archie, Betty, Jughead, Veronica, Cheryl, Toni y Kevin siguen tratando de salvar la ciudad que los vio crecer de los nuevos misterios e intrigas que amenazan en cada esquina. Lejos de encontrar tranquilidad, descubren que la vida es mucho más complicada –si cabe– que cuando tenían 18 años.

15 de agosto

'L: Generación Q' (Temporada 2)

Segunda temporada de la icónica serie que revolucionó a una generación. Bette, Alice y Shane vuelven junto a un grupo de nuevos personajes LGTBIQ+ más empoderados y más diversos que navegan entre el amor, el desamor, el sexo, las contradicciones y el éxito en el corazón de Los Ángeles.

20 de agosto

'Todo va a ir bien' (Temporada 2)

Poco después de volver de Nueva York, Nicholas, Mathilda, Genevieve y Alex tratan de sobrevivir al día a día confinados en su casa de Los Ángeles por la pandemia del Covid-19. Entre rutinas, llamadas telefónicas y mucho tiempo en casa, Mathilda se plantea si su relación con Drea es real o no, mientras intenta averiguar qué quiere hacer con su futuro tras haber rechazado su plaza en Juillard.

'Silent Witness (Testigo mudo)' (Temporada 23)

En estos nuevos episodios, la doctora Nikki Alexander (Emilia Fox) y el equipo de Lyell Center tendrán que resolver cinco misteriosos crímenes: un esqueleto que aparece en el pilar de hormigón de un aparcamiento; un sospechoso accidente de avión; un adolescente desaparecido; un caso de violencia de género y la muerte de un soldado por gas nervioso.

23 de agosto

'Condena' (Estreno)

Miniserie de tres episodios protagonizada por Sean Bean ('Juego de tronos', 'El señor de los anillos', 'Ronin') y Stephen Graham ('Line of Duty', 'Virtues').

Este drama carcelario habla sobre la culpa y los principios y se adentra en los entresijos del sistema penitenciario británico desde las dos caras de una misma realidad: la de un hombre que empieza su condena, un prisionero consumido por la culpa, y la de uno de los funcionarios de la prisión, un oficial que se enfrentará a una elección imposible.