Juan Diego Botto, el español que aterrizó en ‘El Escuadrón Suicida’: “James Gunn es un director muy macarra”

Juan Diego Botto es el único nombre español en El Escuadrón Suicida de James Gunn. Aunque él es bonaerense tiene su doble nacionalidad y podemos decir que es el nuevo representante de España en el Hollywood de DC. Gunn lo fichó para ser uno de los villanos de su peculiar revisión de las sangrientas desventuras de la Task Force-X, y el resultado, aunque breve, es intenso.

Botto encarna a Silvio Luna, un dictador seductor, atractivo y aparentemente entrañable que mantiene un pseudoromance con Harley Quinn, el ya legendario personaje al que da vida Margot Robbie. El actor interpreta a este ambiguo militar que gobierna con mano dura el ficticio país latinoamericano de Corto Maltés, uno de los lugares más famosos de los cómics de DC. Nos recibe al otro lado de la línea telefónica, con su voz tranquila, sosegada, y nos explica lo increíble que fue formar parte de uno de los rodajes más espectaculares creados por Warner Bros. en toda su historia.

No es la primera vez que haces cine fuera de España pero sí que es la mayor superproducción de Hollywood en la que has participado. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué tal ha sido el trabajo con James Gunn, Margot Robbie y el resto del reparto?

Es la producción más grande en la que he participado y la experiencia ha sido magnífica. Es un personaje pequeño pero los días en los que yo estuve allí y pude participar de esta película fueron fantásticos. Llegar y ver el primer día estos decorados gigantescos, inmensos... Warner nunca había gastado tanto dinero en construir unos decorados. Era todo espectacular. Había estudios con un mar y olas, con sus palmeras, un helicóptero volando por encima y todo eso dentro de un hangar. Yo nunca había visto algo tan inmenso. Y luego la suerte de estar a las órdenes de un director como James Gunn, que gozaba de una enorme libertad por parte del estudio. Tiene una enorme creatividad y una visión clarísima de lo que quería contar. Y trabajar con Margot Robbie, que no solo es una actriz bellísima y enormemente talentosa sino que además es una excelente compañera, generosa, humilde, muy divertida. La experiencia fue fantástica y repetiría cualquier día.

Me hablabas de James Gunn y su libertad creativa. ¿Qué es lo que hace tan grande su cine? En este caso ha cogido la historia de David Ayer y todo funciona perfectamente, tiene un gran ritmo y buenos personajes. ¿Qué es lo que funciona de su peculiar visión?

Creo que tiene una cosa muy singular y es que es ha hecho una superproducción de cine de autor. No es cine de autor como entendemos en Europa, sino cine de acción de autor. Su macarrismo, su sentido del humor; la película es gore por momentos, enormemente violenta, es una comedia romántica demencial y tiene un enorme sentido del humor. Tiene todo ese espíritu indie de James Gunn, de amante del comic, independiente. Está despojada de la pretensión de tomarse en serio a sí misma, algo de lo que suele pecar el cine de superhéroes, y tiene su punto de autoparodia, de entender muy bien lo que es el mundo del cómic y lo que a él le divierte de eso. Esa combinación de un gran presupuesto, un excelente reparto y la visión casi independiente y de autor James Gunn es lo que hace que las piezas encajen. Lo que nos sorprendió a todos es que una película tan inmensa... esperas que el estudio esté encima, que estén en el set diciéndote qué hacer. Eso no ocurrió nunca. La libertad era total. Tendría su supervisión, pero en el set nadie le dijo nunca que no hiciera algo que no o que tuviese una opción B por si acaso. Y creo que eso se nota.

El mundo de Corto Maltés es algo común en el mundo de DC, varios de sus cómics se sitúan en esta isla que se supone que está en las costas de sudamérica. Es un homenaje a los lectores de DC. Cuando entré me dijeron que estaban buscando a un actor con acento rioplatense, que es lo que se habla en Argentina y Uruguay, y hay varias referencias al fernet, a Mafalda, diferencias así que ubican en las costas sudamericanas la historia.

¿Qué tal te ha sentado a ti el traje de villano? Porque no eres el típico villano malo que suelta carcajadas estúpidas. Tu personaje es pequeño pero tiene muchas aristas.

Es un personaje que no tiene mucho desarrollo pero Gunn quiso desde el principio crear un tipo que tuviese encanto, que no supiésemos cuán malo es, que tuviese sus aristas. Y yo creo que esa es la gracia de los villanos: encontrar sus partes encantadoras, las que hacen que consiga convencer a mucha gente de que le siga.

Me parece interesante esta línea argumental en la que se habla de las dictaduras latinoamericanas. La película es ficción y tiene elementos completamente surrealistas como la aparición de esta estrella de mar gigante, pero al mismo tiempo la trama, el argumento sobre esta dictadura respaldada por EE.UU. con Dios sabe qué fines podría haberse dado en cualquier país latino a lo largo del siglo XX. O incluso ahora. ¿Crees que tiene un mensaje antiamericano? ¿Es una película subversiva, más allá de ser puro entretenimiento?

Yo creo que James Gunn es subversivo en sí mismo. Es un director muy macarra y alternativo aunque sea parte esencial de la industria, pero tiene ese punto de rebeldía. Por eso la película a veces tiene tantos estilos dentro de sí misma. Leyendo el guion te podía dar la sensación de que estabas en una película de cine político de los años setenta. En ese momento en Estados Unidos se hizo un gran cine político, y la trama te daba esa sensación, solo que mezclada con superacción, superhéroes y un gran sentido del humor y violencia extrema casi gore. Y con Harley Quinn (risas). Realmente con Harley Quinn e Idris Elba ya tienes suficiente para que todo funcione bien.

El Escuadrón Suicida se estrena en cines el 6 de agosto.