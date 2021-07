Tu Cara Me Suena 9: Estos son todos los concursantes confirmados del talent show de Antena 3

Tu Cara Me Suena 9 sigue confirmando día a día a todos los concursantes que formarán parte del talent show de Antena 3. Con el estreno de la nueva edición del programa previsto para la nueva temporada televisiva, A3 y GestMusic siguen fichando a cantantes, celebrities, intérpretes y VIPs.

Las primeras estrellas invitadas fueron Los Morancos, Agoney, Loles León, Los Morancos, David Fernández y Lydia Bosch pero los anuncios no se detienen y en los últimos días han unido sus nombres Nia, Rasel, Eva Soriano y María Peláe. 9 artistas ya confirmados que tendrán como objetivo convertirse en el ganador del programa imitando a nuestras estrellas de la música favoritas.

Sin fecha prevista de emisión por el momento, Tu Cara Me Suena 9 promete convertirse en un éxito de audiencia de los viernes como viene siendo habitual hasta la fecha. Y para ello está intentando formar un casting de estrellas de la más variada condición entre humoristas, famosos y por supuesto, músicos.

Loles León

La actriz Loles León, a quién estamos pudiendo ver en las últimas temporadas de La que se avecina, fue una de las primeras anunciadas. No será la primera vez de la intérprete en uno de los programas televisivos de máxima audiencia después de participar en espacios como Masterchef Celebrity o Ven a Cenar Conmigo Gourmet Edition.

Agoney

Agoney

Tras su paso por Operación Triunfo 2017, lo de versionar a otros artistas metiéndose en su piel lo tiene más que asimilado. Agoney se convertirá en el tercer concursante de OT que participe en el talent show tras Lola Índigo y Nerea Rodríguez.

Los Morancos

Jorge y César Cadaval fueron los primeros en ser anunciados y su particular sentido del humor será una de las grandes bazas del programa en esta temporada. La gran duda es si pasarán por el clonador como dúo y sólo cantarán temas de artistas a 2 o participarán por separado.

David Fernández

Vino como invitado 🎟 ¡Y ahora se queda como concursante!



¡El cómico David Fernández se une también a la nueva edición de #TCMS!

Lo de caracterizarse para salir al escenario es algo más que superado para David Fernández. Este cómico televisivo se convirtió en Rodolfo Chikilicuatre para presentarse a Eurovisión 2008 representando a España. Lo logró y obtuvo uno de los mejores puestos de los últimos años gracias a su 'chiki-chiki'.

Lydia Bosch

Otro de los rostros televisivos más conocidos de la televisión en el siglo XX también formará parte de Tu Cara Me Suena. Actriz, presentadora y ahora también cantante... Del Juego de la Oca pasando por Médico de familia. Si no eres un boomer, como ahora se dice, no te preocupes porque ahora podrás descubrir su desparpajo ante las cámaras.

Eva Soriano

Para todos aquellxs despistadxs que dicen que no hay buenas humoristas mujeres en España, ahí está Eva Soriano. Capaz de presentar, de hacernos reír y ahora también de entretenernos con sus versiones. Ya estuvo invitada en TCMS el pasado año y le cogió la medida al escenario del talent show.

Nia

Ganó ‘OT 2020’ 🥇 ¿Ganará la nueva edición de #TCMS? 💥



La cantante @NiaCorreia

La cantante @NiaCorreia se une a la lista de concursantes confirmados de #TCMS 9

Por primera vez en la historia del programa hasta tres generaciones diferentes de Operación Triunfo coincidirán en el plató. Además de Agoney (2017) y de Chenoa en el jurado (2020), el programa también contará con Nia Correia, la ganadora de OT 2020. Habrá que instalar una pasarela...

Rasel

Al igual que Eva Soriano, Rasel ya sabe lo que es pasar por el clonador. El músico urbano estuvo invitado al programa en la edición de 2014 imitando entonces a Melendi y ahora repetirá experiencia pero con el objetivo de ganar. Su talento vocal le hace partir con ventaja como el resto de músicos.

María Peláe

.@mariapelaemusic, última concursante confirmada de #TCMS 💥



.@mariapelaemusic, última concursante confirmada de #TCMS

Esta cantautora malagueña nacida en 1990 lleva más de una década de carrera musical recorriendo toda España con su propuesta musical. En los últimos tiempos seguro que habéis oído algunas de sus colaboraciones con Sweet California o Mario Jefferson. Cantar no tiene secretos para ella pero imitar es otra cosa. Le deseamos la mayor de las suertes para triunfar en TCMS.