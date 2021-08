Mecano, Los Rodríguez, Shakira y Chainsmokers también despidieron julio en el Nº1 de LOS40

Esta semana, en La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola —sección en la que recordamos efemérides de la lista relacionadas con el Nº1—, recuperamos cuatro éxitos internacionales y, a continuación, tres de artistas de habla hispana. Comenzamos con la canción que lideró el ránking hace un año por estas calurosas fechas: Say so, de Doja Cat. Con este tema la rapera californiana llegó, vio y venció: fue su debut en el chart de LOS40 y su primer número uno. Tuvo gran eco en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos: allí encabezó la lista oficial de ventas en su versión a dúo con Nicki Minaj.

Desde Estados Unidos también llegaron los números uno de 2016 y 2011: en julio de hace cinco años fueron The Chainsmokers quienes dieron la campanada con Don’t let me down, y hace diez, LFMAO con Party rock anthem. Detrás de este divertidísimo tema (y vídeo) estaban un tío y un sobrino, descendientes de Berry Gordy, una de las figuras claves de la música norteamericana del siglo XX en calidad de fundador de Motown Records, el sello que lanzó a los Jackson 5, las Supremes o Stevie Wonder, entre otros muchos. Y ese cuarto éxito internacional del que hablábamos al principio es Hips don’t lie, de Shakira y Wyclef Jean: fue la última de las ¡nueve! semanas (no todas consecutivas) que este single estuvo en la primera posición en 2006.

Según avanzamos hacia atrás en el tiempo nos encontramos grandes canciones en castellano. Hace veinte años, David Civera despidió julio en lo más alto con Dile que la quiero. En 1996, los reyes de la lista fueron Los Rodríguez con Mucho mejor, magistral ejemplo de su rock latino y arrabalero. Y hace treinta años, la primera plaza una semana como esta fue para Mecano y El 7 de septiembre… No, no hubo que esperar a que llegara esa fecha para que esta maravillosa canción (primer single de Aidalai, a la postre último disco del trío) conquistase el oro.