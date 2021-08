Las imágenes de Mimi Doblas (Lola Índigo) mojada y en la ducha que nunca vas a olvidar

Mimi Doblas se ha convertido en tendencia en las redes sociales este fin de semana con una explosiva sesión fotográfica y de vídeo en la ducha. Unas fotografías y unos vídeos que nunca olvidaremos debido al mínimo imprescindible de tela y de ropa con la que posa la cantante y líder de Lola Índigo junto a su cuerpo (nunca mejor dicho) de baile.

Una auténtica odisea a las curvas y a los mini-bikinis para que Instagram no lo censure. Mojada y bajo la ducha, la intérprete repite una espectacular coreografía que se ha convertido ya en un nuevo challenge en TikTok. Pero si en la red de vídeos aparecía con su traje rosa, para sus dos últimas publicaciones se lo ha quitado casi todo...

Niña de la escuela, canción con la que ha presentado su nuevo álbum de estudio, La niña, sigue sumando visitas por millones gracias a la espectacular unión de talentos de Lola Índigo, Belinda y Tini Stoessel. Y aunque el reto bajo la ducha hubiera quedado aún más incendiario con estas dos acompañantes, no cabe duda de que el trío que protagoniza el vídeo no lo hace nada mal.

Si pensabas que en agosto habían bajado las temperaturas es porque aún no has visto el vídeo de Lola Índigo en su perfil oficial de Instagram. Darle al play y cantar eso de "y ahora que me ves cantando reggaeton quieres volver pero ya no. Y ahora me puse más buena pero más mala, ahora me estás llamando a mí me resbala, ahora que estoy perdida como una bala, soy más peligrosa nadie me iguala".

Apenas unas horas después de que la cantante publicara el vídeo y la fotografía, con una parte de la letra diferente al estribillo que ha escogido para inaugurar este challenge, han acumulado más de 200.000 interacciones con centenares de mensajes repletos de emojis de llamas, besos, corazones y un mensaje casi unánime: "Diosa". Hace unas semanas preguntábamos a Lola Índigo si seguiría donde fuera al amor de su vida y ella no tenía ninguna duda. Nosotros, tampoco.

No cabe duda de que a Mimi le sienta espectacularmente bien tanto el rosa de su traje para el videoclip como el negro de su mini-bikini. Y que si se trata de promocionar una canción y disparar las temperaturas ella y su cuerpo (podríamos decir cuerpazo) de baile son las mejores candidatas.

Porque Cepeda ha intentado una coreografía similar y aunque a Lola Índigo y a los fans del cantante les ha encantado, no tiene ni punto de comparación. ¡Cepeda, a la ducha! ¡Mójate!