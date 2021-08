Nickelback confirman que están trabajando en un nuevo disco

En la historia de la música reciente, hay artistas o grupos que están mejor valorados que otros desde el punto de vista del público. Pero igual que hay rankings de popularidad, también los hay si tenemos en cuenta los más odiados de la historia. Uno de esos grupos más denostados del mundo de la música, tradicionalmente, es Nickelback.

La banda, consciente de este nivel de hate hacia ellos, ha intentado en algunas entrevistas adivinar a qué viene. "No me di cuenta de que Nickelback polarizaría tanto las cosas. Es algo que es un shock para mi. Escucha lo que te gusta e, incluso con eso, intenta no tomarte las cosas a lo personal. De esta manera, cuando algo pasa, intento entender el motivo por el que la gente se enfada tanto con la música", ha dicho Ryan Peake, el guitarrista de la formación.

La novedad es que la formación vuelve a estar de actualidad. El bajista Mike Kroeger, que además es hermano del vocalista, Chad Kroeger, ha anunciado que Nickelback se encuentran trabajando en un nuevo disco. Será la continuación de Feed the Machine, su último trabajo en el mercado, que data de 2017.

"La música está siendo compuesta y grabada en Canadá", ha comentado Kroger sobre la grabación de sus nuevos temas. En cuando a la posible fecha de lanzamiento, ha anunciado que "estará listo cuando esté listo", remarcando su deseo de no hacer "un mal álbum". "Las fechas de lanzamiento llegan principalmente a través de intereses comerciales y sellos discográficos. Nosotros no tenemos eso", dice en integrante de la banda.

A pesar de no querer hablar de fechas concretas, Kroeger sí se ha referido al deseo de la banda de hacer una gira para el próximo verano. Aún se desconocen los detalles de estas representaciones en vivo, pero todo apunta a que los asistentes podrán escuchar las nuevas canciones que ahora están grabando.