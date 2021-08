Following the sun, la canción de Super-Hi x Neeka que necesitabas este verano

Super-Hi, también conocidos como productores Red Triangle (George Tizzard y Rick Parkhouse de Bournemouth, Reino Unido) han dado vida junto a Neeka (Negin Djafari y Katy Tizzard) a una de las canciones que está marcando el verano de 2021 en muchos países de centroeuropa.

Following the sun es el tema que necesitabas para tus vacaciones. Un hit que describe un momento de escape, un momento de libertad, un momento donde dejas todos tus problemas atrás. Esto es especialmente cierto en el mundo actual donde muchas personas se sienten atrapadas e incapaz de seguir sus sueños.

La canción es optimismo y liberación. "Escribimos Following the Sun por una sola razón: hacer feliz a la gente. Si podemos traer un sentimiento positivo y alegría al mundo con esta canción, entonces hemos logrado nuestro objetivo" explican los productores y compositores de la canción.

Acostumbrados a escribir y producir éxitos para artistas como David Guetta, Charlie Puth, James Arthur, 5 Seconds of Summer, Alesso o Green Day, por nombrar algunos, este es uno de sus primeros hits en solitario que mejor está funcionando como atestiguan los más de 52 millones de reproducciones que ya suma en las principales plataformas de streaming.

SUPER-Hi x NEEKA - Following The Sun (Official Music Video)

El videoclip de Following the sun suma cerca de 5 millones de reproducciones e invita a viajar persiguiendo ese sol veraniego que tanto necesitamos para desconectar de nuestras rutinas. "Maybe I don’t wanna know the way home. Taking on a journey, I’ve got places to go. Wanna chase a miracle? It’s possible, you just gotta open the door. Darling, it’s cold out there. Don’t fear the road just come along with me. You’re not alone out there, let’s write a song, make up the melody. If you’re looking for me, baby, you know you can find me following the sun" dice la letra.

Si aún no has visto el videoclip, no te lo pierdas porque es una de las canciones candidatas a convertirse en el hit del verano.