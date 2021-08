Nuria Marín lucha contra el algoritmo de Instagram: “Tapar mis mininurias con flores”

Nuria Marín lo dice claro en su bio de Instagram: "Si te indignas fácil no me sigas, no filtro lo que digo aquí". Es verdad. La presentadora de Telecinco no filtra, pero se agradece encontrarse en redes sociales a personas como ella que dicen y hacen lo que les parece en cada momento.

Esta semana, por ejemplo, la periodista ha querido quejarse del algoritmo de Instagram. ¿El motivo? Subió una foto a sus historias en la que aparecía disfrutando de un bonito día de playa. Iba en topless y para que no censuraran la imagen decidió poner unos emoticonos en las partes correspondientes de su cuerpo.

Sin embargo, Nuria ha manifestado públicamente que sus visualizaciones cayeron considerablemente y achaca esto al algoritmo de la popular red social. "Hace un par de días subí esta foto a stories y las views me bajaron drásticamente. Creo que al algoritmo no le gustó mi elección de tapar mis mininurias con flores", ha escrito en un post donde ha compartido la misma foto, pero con diferentes versiones.

"Le doy varias opciones a ver si algún emoji le mola más. ¿Con cuál os quedáis? Yo con las setas que rima con te…", ha bromeado la conductora de Sálvame y Socialité. Y tú, ¿con qué emotico te quedas?