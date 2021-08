40 curiosidades de Hotel Flamingo por Hotel Flamingo

Andrea Guasch es una chica Disney que compagina su faceta de cantante con la de actriz. Rosco (Rubén Tajuelo) es un músico que disfruta tocando la guitarra bien en sus conciertos o en los de los artistas a los que ha acompañado durante años.

Ambos se conocieron en La llamada, el musical de Los Javis en el que trabajaban juntos. Su conexión musical fue un flechazo y la personal llegó después, más despacito. El resultado de esta unión es Hotel Flamingo, el proyecto que han creado juntos para dar rienda suelta a su pasión por la música con aires clásicos.

Rosco es un amante de los Beatles y eso se nota en sus canciones y ella tiene cierta querencia por la cultura anglosajona. De hecho, se casaron en Las Vegas ante un Elvis mexicano. Y es que esa impulsividad es la que comparten tanto en su vida como sobre un escenario.

Están dando forma al que será su primer disco, aunque ya hemos podido escuchar algunas canciones, la última, Los momentos melodías junto a Litus, el cantante de la banda que tiene Andrés Buenafuente en Late Motiv.

Nadie mejor que ellos para contarnos detalles sobre sí mismos.

1. Una versión con un significado especial para vosotros

Rosco: Maybe I’m amazed de Paul McCartney & The Wings que fue la primera que cantamos así juntos en nuestra intimidad y luego la grabamos.

Andrea: La cantamos en un concierto y luego la grabamos.

2. Una serie que habéis visto juntos en maratón

Andrea: Juego de Tronos.

Rosco: Sí, sin duda.

3. Un viaje que repetirías una y mil veces

Andrea: Las Vegas, yo creo.

Rosco: Sí, Las Vegas. Nos gustó mucho y nos gustaría repetir. Las Vegas y todo lo que hay a su alrededor.

Andrea: También en Las Vegas ir a ver El circo del sol. Ir a ver espectáculos, de hecho, cuando fuimos no visitamos ningún casino.

4. Una colaboración que no habéis logrado entender

Rosco: Ahora mismo hay una que está muy de moda que es J Balvin con Metallica.

Andrea: ¿En serio?

Rosco: Una cosa muy rara que se ha hecho muy viral. Podemos formar parte de esa viralización y decir J Balvin y Metallica.

Andrea: No la he escuchado pero la verdad es que la combinación me parece muy extraña.

5. Un programa de televisión que os haya enganchado

Andrea: El de Carpool Karaoke, de James Corden. Es en internet, en realidad, pero…

Rosco: Es que la tele no la vemos, pero es de un programa de allí, de Estados Unidos. Van en un coche con artistas, con Elton John, con Miley, Celine Dion…

6. Un hobbie de verano

Rosco: Pintar.

Andrea: Viajar… bueno, o pintar. Ahora estamos pintando, que nos gusta mucho la pintura.

Rosco: Antonio López nos ha hecho apuntarnos.

7. El tatuaje que os haríais igual

Andrea: Tenemos planeado, Rosco ya lo tiene, el flamingo y yo me lo tenía que haber hecho, pero justo estaba grabando y no podía, es el que tengo pendiente. La mitad lo tenemos hecho.

8. Lo mejor de ser pareja y cantar juntos

Rosco: Compartir el feedback positivo.

Andrea: Positivo o negativo porque si también hay algo negativo también nos apoyamos el uno al otro. cuando a uno le apetece cantar, tocar, el otro se deja arrastrar y lo hace y a lo mejor tiene más pereza, pero es el apoyo mutuo.

Rosco: Como este mundillo es de subidas y bajadas de motivación, cuando está el otro al lado, se apoya.

9. Una manía que no soportéis el uno del otro

Rosco: Yo, que me tienes en la puerta esperando 20 minutos cuando me has dicho que ya estás lista. Yo ya estoy listo y me quedo en la puerta esperando a salir y tú estás, todavía, maquillándote.

Andrea: Y yo tuya, que eres muy despistado. De repente me pregunta cosas, ‘oye, ¿dónde está esto?’ y está delante de sus narices y lo tengo que buscar yo porque no ve.

10. La mayor metedura de pata que recordéis

Andrea: Yo acabo de tener una bastante heavy porque ya me había ido de La llamada y hace poco me llamaron para hacer una sustitución porque la chica tenía covid y fui y casi todos los músicos eran nuevos y al final de la obra nos toca presentar a los músicos y a mí me toca presentar al teclista y al batería y el teclista lo tenía muy controlado, pero el batería de pronto llega el final, yo con mi pedo que no sabía dónde estaba después de un montón de tiempo sin hacerlo, y de pronto me di cuenta de que no había presentado al batería. No sabía cómo se llamaba. Y preguntado al chico que tenía delante, que era Paco Arrojo, el que hace de Dios, ‘Paco, ¿cómo se llama el batería?’ y él, ‘no lo sé’. Y dije Antonio Pérez por lo bajini, por presentarle, y el pobre chico se llamaba Coque.

11. Un momento en el escenario que os ha marcado

Rosco: La puerta del sol. Tocamos allí para 20.000 personas, en 2019, en el escenario de la Champions. Fue increíble.

12. Una canción del verano

Rosco: Cualquiera de los Beach Boys es un temazo del verano.

13. Un lugar pendiente de visitar

Andrea: Tailandia, ¿no?

Rosco: Sí, lo tenemos pendiente.

Andrea: Egipto también, pero Tailandia yo creo que es el siguiente.

14. Un concierto que hayáis disfrutado juntos

Andrea: Elton John.

Rosco: Elton John en el Wizink. Fue en 2019 también. Jo, qué año tan bueno.

15. La canción que pondríais en una posible boda

Andrea: Tiny dancer, de Elton John.

Rosco: Es una canción que nos ha dado momentos muy bonitos.

16. La persona que más os ha apoyado en este proyecto

Andrea: Es que ha habido mucha gente.

Rosco: Yo creo que nuestras compis de La llamada. Angy, por ejemplo, cada vez que sacamos una canción.

Andrea: Roko, Erika, todas.

Rosco: Nuestras compañeras de La llamada, cada vez que sacamos algo, lo promocionan como si fuese suyo. Nos tienen mucho cariño.

17. El amigo en común que teníais antes de conoceros

Andrea: Lucía Gil. Rubén era su guitarrista y yo curraba con ella en Disney Chanel. Desde hacía muchos años nos teníamos en común a Lucía y no nos habíamos conocido.

18. El mejor regalo que te han hecho nunca

Andrea: A mí una guitarra blanca, preciosa, que me la regaló Rosco, por mi cumpleaños, en 2019.

Rosco: Y a mí me regalaron, entre ella y mis colegas las entradas para ver el espectáculo de los Beatles en Las Vegas de El circo del sol, y el viaje en sí. El famoso viaje en el que luego nos acabamos casando.

19. Un consejo que te haya servido en la vida

Andrea: Mi abuelo siempre me decía que sonriera siempre, no en plan falso, sino que sonriera porque así la vida te iba mejor, como que no te afectaban tanto las cosas. Que sonriese a todo el mundo y fuera agradable con todo el mundo porque así la gente, y la vida, te iban a devolver cosas bonitas.

Rosco: A mí mi abuela siempre me ha dicho que hay que tener actitud. Cuando trabajaba en Qué tiempo tan feliz, en Telecinco, me decía ‘ahí, ahí, tú muévete, que te vea moverte, que en el escenario hay que tener vida’.

20. Un recuerdo de la infancia

Andrea: Yo me acuerdo de mi primer concierto fue con mi padre, fuimos a ver las Spice Girls y teníamos nuestro asiento asignado, pero yo no veía nada. ‘Papá, quiero estar ahí abajo’, la niña pesada. Y me llevó mi padre, más majo, y como era una enana, no veía nada y me puso a caballito, en los hombros y yo a ahí saltando, dándolo todo encima de los hombros de mi padre que yo creo que ese día se tuvo que tomar algo del dolor.

Rosco: Recuerdo dando clase de guitarra clásica, el profesor enseñándome El himno de la alegría y yo ahí aburrido como una ostra diciéndole ‘yo quiero acordes, enséñame acordes para cantar’. Y decía, ‘ya llegaremos’. Total, que estudié tres años de guitarra clásica y dije ‘que le den por culo, esto es un coñazo’. Al final, con los 17 cogí la eléctrica y ahí la cosa cambió.

21. La canción con la que más te has emocionado

Rosco: Yo Golden Slumbers, de los Beatles, está en Abbey Road.

Andrea: La canción que va a salir ahora en agosto, septiembre, lloré muchísimo cantándola.

22. Lo que más te gusta de ti mismo

Andrea: Que me dejo llevar mucho, que siempre digo que sí. A lo bueno y a lo malo, siempre digo que sí y eso es guay. Me gusta dejarme llevar por la gente.

Rosco: Puede ser la pasión con la que vivo la pasión por el arte. Puedo ver un Antonio López y emocionarme. Puedo ver a un artista y emocionarme cuando estoy en un concierto escuchando o tocando las canciones. Ese estado de vivir las cosas con cierta magia, me gusta.

23. Tu foto favorita

Andrea: Mi foto favorita es una que tenemos Rosco y yo con nuestros dos gatetes. Además, la tengo como fondo de pantalla del móvil y me encanta.

Rosco: A mí me gusta una que tenemos en el Antelope Canyon.

24. La crítica que más te ha dolido

Rosco: A mí, por ejemplo, me duele mucho cuando critican las bandas tributo porque yo tengo una y la he hecho porque me apetece, porque me gustan los Beatles y quiero aprender de ellos. Y siempre hay críticas con eso.

Andrea: Creo que la que más me ha dolido y voy arrastrando más es una de hace muchos años en un casting, me dijeron que no me cogían porque se me veía demasiado en pantalla y es como un poco fuerte. Me ha tocado. Ya la estoy soltando desde hace tiempo, pero me sorprendió que me dijeran eso.

25. El plan perfecto para vacaciones

Andrea: Snorkel.

Rosco: Cogerte unas gafas y lanzarte y ver qué cositas hay por ahí abajo.

26. Un deporte para practicar

Andrea: El baile, siempre, cien por cien.

Rosco: Cualquiera en equipo porque soy muy malo y si lo hago con gente que también es muy mala al final se produce el efecto mofa y risas y el deporte se convierte en algo muy divertido y muy gracioso.

27. Lo que nadie se imaginaría de ti

Rosco: Por ejemplo, que los conciertos los veo muy serio. Un día me lo dijo un amigo. Por ejemplo, cuando estuve viendo a Paul McCartney, de estos que ves en primera fila y te sabes todas las canciones, no. Pero cuando voy a ver un concierto estoy sentado y debe ser que es que estoy muy concentrado en lo que veo, en todos los detalles, pero visto desde fuera soy un tío muy serio.

Andrea: Yo creo que, que soy muy vergonzosa en realidad. Puede parecer que soy muy dicharachera y muy pa’fuera, pero en realidad, me muero de la vergüenza todo el rato. Intento disimular.

28. El capricho que todavía no has podido darte

Rosco: Un amplificador vox de los 60.

Andrea: Tener muchos gatetes. Tengo un montón de páginas de adopción de gatetes y no me dejan.

29. El artista con el que te gustaría colaborar

Andrea: Me encantaría colaborar con John Mayer, pero si somos más realistas…

Rosco: …Carlos Tarque.

Andrea: Zahara, además, es colega y me encanta ella.

30. Un suceso que haya tenido influencia en tu vida

Andrea: Disney Channel ha tenido mucha influencia en mi vida. Ha sido un antes y un después. Estuve muchos años trabajando y es lo que realmente me apasionaba y me encantaba.

Rosco: Tener una guitarra eléctrica. Escuchaba mucho a los grandes cantantes rollo Luis Miguel y luego, cuando apareció Operación Triunfo, lo que se ponía en mi casa. Pero el hecho de que yo me comprar una guitarra eléctrica y empezase a escuchar a Queen, Beatles y todo eso, cambió mi vida y mi manera de entender la música.

31. Un libro de cabecera

Rosco: Yo me acabo de terminar A propósito de nada de Woody Allen y me ha gustado mucho, mucho.

Andrea: Yo hay un libro que me marcó mucho que se llama The war of art (La guerra del arte) que creo que no lo he encontrado en castellano, de Steven Pressfield y me marcó porque habla del bloqueo que tenemos los artistas, de procrastinar, de dejarlo siempre para luego y al final no te pones. Un poco Los momentos melodías, de tocar canciones de otros, pero nunca te pones a lo tuyo… Me sirvió mucho para hacer un clic.

32. La emoción que más te gusta experimentar

Rosco: A mí, después de un buen concierto que ha ido bien y la gente lo ha estado dando todo, técnicamente la banda ha estado bien, hemos estado correctos, entonces, llegar al camerino y decir ‘bolazo, bolazo, fiesta’.

Andrea: Cuando me dejo ser libro ya sea cantando o bailando o interpretando, hago un clic y estoy como en otro mundo de disfrutar y no tener juicios de ‘estaré haciendo las cosas bien o mal’.

33. Una fobia

Rosco: A los insectos: arañas, saltamontes… lo paso fatal.

Andrea: La oscuridad me da un poco de miedo.

34. Un sueño recurrente

Andrea: No recuerdo nunca lo que sueño.

Rosco: Yo sueño de vez en cuando que conozco a Paul McCartney o los Rolling, gente que nunca conoceré. Lo más cerca que he estado de Paul McCartney es estar en el estudio Paul McCartney de LOS40.

35. Una causa por la que luchar

Andrea: El amor, para mí es lo que mueve todo, no solo a una persona, sino por las cosas, por los gatos. El amor por algo o alguien me mueve siempre.

36. Un deseo imposible

Rosco: Tocar con Paul McCartney.

Andrea: Ser una Spice Girl.

37. La celebritie a la que sigues

Andrea: Ariana Grande, me flipa.

Rosco: Brian May, el guitarrista de Queen. Su cuenta de Instagram es muy graciosa, sube vídeos en la cinta de correr, es muy majete, me gusta mucho.

38. La cuenta de Instagram que más visitas aparte de la vuestra

Andrea: No hay ninguna en concreto, pero en me feed salen gatos y uñas. Creo que es lo que más visito.

Rosco: Yo visito muchas cuentas de luthiers que modifican guitarras y les dan un aspecto viejo, que pintan guitarras. De vez en cuando me pongo a cotillear, lo de las guitarras y los amplis es una enfermedad, todos los guitarristas que lo lean lo entenderán.

39. Lo que no puede faltar en casa

Andrea: Música y ahora pintura.

Rosco: Y gatos.

40. El mejor momento del día

Rosco. Hablando de gatos, cuando llego de un bolo reventado, con las guitarras, las pedaleras, me duele todo y abro la puerta de casa y están ahí los gorditos y te miran como ‘¿dónde has estado papi? Eres nuestro Dios’ y les acaricias y es el mejor momento del día.

Andrea: Para mí o ese o el momento de acostarnos que también están ahí los gorditos liándola parda corriendo por todos lados y nos hacen reír o están en la cama dándonos besitos en los ojos.