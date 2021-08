Risas en las redes por el parecido de Joe Jonas con una conocida presentadora española

Joe Jonas se ha puesto más nostálgico que nunca. El también componente del grupo DNCE, que tanto nos hizo bailar hace algunos veranos con éxitos como Cake by the ocean o Kissing strangers, volvió a unirse a sus hermanos Kevin y Nick en 2019 para hacer realidad la vuelta al panorama musical de los Jonas Brothers. Y parece que esto no ha sido suficiente para Joe, porque ha ido un paso más allá.

Esta semana se ha celebrado un cumpleaños que probablemente hará sentir mayor a cualquiera. SOS, uno de los temas más célebres de los hermanos Jonas, ha cumplido ni más ni menos que 14 años. El 3 de agosto de 2007 es la fecha en la que el trío nacido en el seno de la factoría Disney dio a conocer este tema con un claro toque rockero. Y claro, la estética melenuda y oscura de sus intérpretes debía ir en sintonía con su música.

¿Quién no recuerda los rizos de Nick, o el flequillo de Kevin y Joe? Está claro que la banda ha marcado un antes y un después en la vida de muchxs jóvenes (y no tan jóvenes), así que el mediano de los tres hermanos ha querido hacer el mejor de los homenajes a esta etapa tan recordada en su vida. Aunque el resultado quizás no ha sido el que Joe esperaba.

🆘 pic.twitter.com/v7aJ4peSWp — J O E J O N A S (@joejonas) August 2, 2021

"21 días en los Jonas Brothers"

La idea de Joe Jonas ha sido colocarse una peluca al más puro estilo Hannah Montana y salir a la calle recordando ese mítico SOS. Curiosamente, el personaje interpretado por Miley Cyrus también "volvió" a la misma vez que lo hacían los Jonas Brothers hace un par de años, aunque no creemos que las intenciones de Joe vayan precisamente por ahí.

Lo que parecía una genial idea finalmente se ha convertido en otro ejemplo de que "en su cabeza era espectacular", y nunca mejor dicho. Porque además de alegrías, el 'nuevo' peinado del cantante ha producido multitud de bromas en las redes sociales. Una de las más repetidas es la que lo comparan con la presentadora televisiva Samanta Villar, conocida por el formato 21 días, por lo que bien podría ser realmente ella infiltrada como una Jonas más.

Soy Samanta Villar y voy a pasar 21 días siendo un Jonas Brother https://t.co/z0zch6yKFD — Bryan (@BryanMxrt) August 3, 2021

Otrxs han visto en el look de Joe a sus diferentes profesoras de idiomas, siempre asociadas a una manera de vestir concreta, y ahora parece que también a determinados cortes de pelo. ¿Podría pasar por una profesora de francés?

Nadie:



La profesora de francés llegando a clase preparada para pedir el cahier d'exercices: https://t.co/m4yw38E2x5 — PutoMikel (@PutoMikel) August 3, 2021

Y finalmente, hay quien ha "confundido" al integrante de Jonas Brothers con los miembros de otras bandas, entre las que no podía faltar el grupo de moda en buena parte del mundo: Maneskin. Eso sí, al margen de bromas y memes, seguro que no sonaría nada mal un intercambio de componentes entre ambas bandas (temporal, por supuesto).

Está claro que, por mucho que el propósito de Joe Jonas no fuese hacernos reír, lo ha conseguido una vez más de manera totalmente inesperada. Y quién sabe si este nuevo guiño a su agrupación significará que vuelven a estar los tres reunidos en el estudio trabajando en nueva música. ¡Muy pronto lo sabremos!