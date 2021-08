Melyssa se entera de que Tom y Sandra se han visto y deja clara su postura

Melyssa Pinto tiene el cielo ganado. Tuvo que soportar que Tom Brusse le pusiera los cuernos con Sandra Pica en La isla de las tentaciones. Después fue la encargada de comunicar a su ex que su nueva novia ya no lo quería, pero luego vio como se reconciliaban. Más adelante llegó la ruptura definitiva y le ofreció su hombro a Tom para que llorara. Y cuando parecía que esta historia estaba más que terminada se entera por la calle de que no, que han sido pillados juntos.

Cualquiera le hubiera dicho un par de cosas tanto a Tom como a Sandra, pero como Melyssa es una santa ha respondido a los periodistas lo más coherente que ha podido, dejando, eso sí, su postura más que clara.

"Me parecería bien en el caso de que quieran darse una segunda oportunidad. Me parece correcto. El caso es que sean felices. Me abstengo y me aparto de todo esto", ha dicho la finalista de Supervivientes 2021.

Los reporteros también han tenido la oportunidad de hablar con Tom, aunque el nuevo galán televisivo ha preferido callar porque, según él, todavía no ha procesado todo lo que le ha pasado dentro y fuera de la isla de Honduras. "No voy a hablar de este tema. Cuando me sienta mejor lo contaré públicamente", ha afirmado el francés, dejando caer que pronto se sentará en Sábado Deluxe para desvelar la razón por la que se ha visto con Sandra.

Melyssa, chica de portada

Melyssa también es la estrella de este miércoles por protagonizar la portada de la revista Lecturas. En ella sale espectacular, ofreciendo la que seguramente sea su entrevista más sincera. Habla del reality, del autoestima y de lo que ha sufrido con sus trastornos alimenticios.

"No estoy curada", reza el titular de la cabecera. Esperemos que pronto se encuentre al cien por cien y podamos verla en los platós de televisión. Nos encanta ella y su manera de hacer las cosas.