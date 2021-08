Videojuegos ‘Made in Spain’: Ion Driver, un frenético juego de carreras para PS4

Un nuevo videojuego hecho en España ha llegado a PlayStation 4. Ion Driver es un frenético juego de carreras que ha sido desarrollado por el estudio malagueño Moon Whale dentro del Games Camp de Málaga, situado en la Fábrica del Videojuego de EVAD.

Sony Interactive Entertainment España ha confirmado que el videojuego ya está disponible para que los gamers puedan disfrutarlos descargándolo desde la PlayStation Store por un precio oficial de 5 euros.

Se trata de un divertido y desafiante título de carreras futuristas con el apoyo de PlayStation Talents. Con una ambientación futurista y un ritmo frenético, Ion Driver propone una experiencia desafiante para los jugadores amantes de las carreras.

El jugador podrá escoger entre naves diferentes, cada una con atributos distintos que requerirán de su habilidad y ensayo para poder superar las diferentes pistas. Ion Driver ha sido desarrollado en el Games Camp de Málaga, situado en la Fábrica del Videojuego de EVAD.

La Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital, el primer centro Playstation First andaluz de formación a los futuros profesionales de la industria del videojuego. La escuela recrea de forma fidedigna la labor que se realiza en un estudio profesional con la metodología "Learning by doing" (aprender haciendo), donde los alumnos trabajan la preproducción, la creación de un calendario de entregables y el cumplimiento de hitos durante todo el desarrollo.

Ion Driver llega a ritmo de heavy metal y hardcore techno con una banda sonora que amenizará nuestras carreras.