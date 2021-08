Sky: inicios, la clave para ser el mejor productor y su predilección por Rosalía

En el nuevo capítulo de LOS40 Urban the producers contamos con uno de los productores más importantes de la escena musical: Sky. El colombiano nos abre las puertas de su estudio de grabación para hablarnos de todo lo que hay detrás de su trabajo y contarnos los secretos que esconden los hits que ha producido para figuras tan importantes como Rosalía, J Balvin o Bad Bunny.

Los inicios de Sky

"Llevo la mayoría de mi vida enamorado de esto. A los 13 años desarrollé ese gusto que tenía por la música y sentí que tenía capacidad para hacerla. Empecé con ritmos de hip hop porque era lo que más había escuchado y cuando entró el reggaetón también probé esos ritmos. Fui tomando mi lugar en la industria y me acerqué a los artistas que estaban liderando ese movimiento: J Balvin, Reykon…".

La clave de la producción musical

"Para ser un buen productor tienes que tener buen gusto y conocer el concepto de lo que tú quieres. Siempre se tiene que escuchar bien y tiene que estar todo en su lugar. El buen gusto hay que llevarlo y a partir de ahí se va desarrollando".

La química con los artistas

"Dejo que las cosas fluyan. No soy muy partidario de conocer a los artistas en el estudio porque es como tirarse a la hoguera. Puedo ver a un artista muy talentoso, pero no se asientan las ideas si no hay una conversación previa".

J Balvin - Safari ft. Pharrell Williams, BIA, Sky

Su sintonía con J Balvin (a pesar de las discusiones)

"Siempre hay discusiones creativas. Esas preguntas en el estudio que van a ser incómodas o sugerencias de gente que también resultan incómodas. Eso me pasa con él y con cualquier artista. Es la química lo que permite que puedas discutir y dejar esos otros temas a un lado".

Siempre con Rosalía

"A mi me encanta trabajar con Rosalía. Si tengo que cancelar cosas lo hago, pero Rosalia siempre tiene un hueco en mi agenda. Lo que hemos hecho es espectacular. Tenemos mucha música y hemos compartido experiencias que han significado mucho para los dos".

Si quieres ver la entrevista completa de Sky en LOS40 Urban…¡dale al play!