Anabel Pantoja tendrá su documental a lo Rocío Carrasco sin ella saberlo

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las colaboradoras más potentes de Sálvame. Su innegable tirón en redes sociales y su conocimiento del medio han hecho que poco a poco se vaya haciendo al programa, ganando identidad propia. Tal es su tirón mediático que el formato estrella de Telecinco ha decidido hacer un documental sobre ella.

El propio Kiko Hernández fue el encargado de comunicarlo este miércoles en Sálvame: "Anabel, tengo que decirte algo que no te va a gustar absolutamente nada", empezó diciendo el tertuliano. "Hay un equipo del programa que durante las últimas semanas no ha estado trabajando en Sálvame, sino que han estado trabajando en otro programa. Este programa es un documental y es un documental sobre ti".

Hernández contó que se ha recopilado información sobre la sobrina de Isabel Pantoja y también se han seguido sus pasos sin que ella lo supiera. "El documental va a despertar la ira de tu familia. El documental que está preparando Mediaset va a ver la luz muy pronto y el título es Anabel al desnudo", señaló.

Anabel Pantoja se entera de su documental en directo

A continuación, Anabel Pantoja, muy preocupada, quiso dejar claro que ella no había hecho un docu-serie como Rocío Carrasco, aunque colaboró en esta producción sin ella ser consciente. "Solo puedo decir que esta mañana me ha recogido un coche porque me han dicho que había que grabar unas imágenes para la temporada que viene. He querido indagar y a mí nadie me ha explicado nada. Lo único que me han dicho es que todo iba a ser bonito".

Y añadió: "He colaborado y me lo he pasado muy bien, pero, si vais a tirar mi imagen por los suelos, yo ahora mismo me levanto y me voy de este plató".

Los compañeros la tranquilizaron y Kiko Hernández matizó sus palabras, afirmando que el documental lo que pretende es arrojar luz sobre su figura, haciendo especial hincapié en cómo ella se ha convertido en la absoluta protagonista del clan Pantoja. ¿Ganas de ver Anabel al densudo?