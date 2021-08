Ana Bernal se desliga de la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco

En otoño se estrenará la segunda temporada de la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco y, desde que se anunció que se iba a hacer, en Telecinco no se habla de otra cosa. ¿Qué cosas dirá de su familia? ¿Todos saldrán perjudicados? ¿Quién lo presentará? ¿Habrá colaboradores? Estas son algunas de las preguntas que se hace el público y conforme pasa el tiempo vamos conociendo algunas respuestas.

Esta semana, sin ir más lejos, Ana Bernal, que fue una parte imprescindible de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, confirmó en sus redes sociales que no participará en En el nombre de Rocío, título elegido para esta nueva tanda de capítulos que llegará muy pronto a Telecinco.

"La próxima temporada va sobre la familia y mi especialidad no es la prensa del corazón", dijo la periodista, asegurando que, además, ha sufrido en sus propias carnes el precio de la fama. "Estoy pagando muy caro por la temporada anterior y no me apetece repetir lo mismo".

Poco después, consciente del barullo que se había montado con sus declaraciones, Ana Bernal quiso aclarar su postura. "A mí nadie me ha invitado a la segunda temporada. Yo no he rechazado a nadie porque a mí nadie me ha pedido que vaya. Yo solo he dicho a esa pregunta que tanto me comentáis que yo no me veo en un programa sobre la familia de Rocío Carrasco", señaló.

"Yo soy especialista de violencia de género, no especialista de prensa del corazón. Mi perfil no encaja en esa segunda temporada. Yo no solo soy periodista, tengo mi universidad como trabajo principal", añadió. "Me gustaría que no se haga un mundo de esto y se le dé un sentido que no es el que corresponde".