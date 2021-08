Doja Cat, Rauw Alejandro y Álvaro Soler pueden arrebatar el Nº1 a Ed Sheeran

El sábado pasado fue Ed Sheeran quien conquistó la cima de la lista oficial de LOS40 con Bad habits. Afrontamos un nuevo fin de semana y una pregunta flota en el aire: ¿conseguirá el pelirrojo repetir en el número uno? A nadie le extrañaría, tratándose de una de las más grandes estrellas internacionales del momento y un tema que es un éxito internacional. Pero el chart de LOS40 es impredecible, y hay otros artistas que podrían poner en riesgo el liderato del británico.

Así, en el #2 está actualmente Rauw Alejandro, que ya ha sido dos veces número uno con Todo de ti. En el #3, Doja Cat y SZA con Kiss me more. No podemos perder de vista a Justin Wellington, que la semana pasada ascendió nada menos que diez posiciones con Iko iko (#4). En el #5, otro favorito: Álvaro Soler con Magia.

Otro punto de atención este sábado es saber si Ana Mena y Rocco Hunt, candidatos con Un beso de improviso, logran su objetivo de entrar en lista. Recordemos que la anterior colaboración de la malagueña y el italiano fue número uno, y que a día de hoy Ana tiene en lista otro tema, Solo, de modo que la entrada de Un beso de improviso podría brindarle un doblete. Una vez que realicemos el recuento de apoyos con el HT #MiVoto40 sabremos si tienen sitio en el ránking.

Además, el recuerdo a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, novedades...