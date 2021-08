Series eróticas o subidas de tono de Netflix, HBO, Movistar+ y Amazon Prime Video

No han sido pocos los títulos de producciones a las que podríamos considerar eróticas o, al menos, de contenido recomendable solo para un público adulto que han arrasado últimamente en plataformas de streaming como Netflix, HBO, Movistar+ o Amazon Prime Video. A algunas como la tan comentada 365 DNI se unen títulos nuevos como Sexo/Vida que ya han cautivado a la audiencia de nuestro país.

Algunas más sutiles y otras más explícitas al más puro estilo 50 sombras de Grey, series para todos los gustos pero con un elemento en común: las escenas de cama están a la orden del día en sus episodios.

Sexo/Vida (Netflix)

Es una de las grandes sorpresas de la temporada. La serie cuenta el bacho que está atravesando Billie, su protagonista, al rememorar su atrevido pasado sexual choca con su presente como esposa y madre. Todo se complica cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, vuelve a su vida. Por cierto, esta es una de las más ardientes del catálogo de Netflix, por lo que si buscas algo sutil, no es la tuya. Los desnudos están a la orden del día y las escenas subidas de tono se multiplican por momentos a lo largo de su primera y, hasta ahora, única temporada.

Sense 8 (Netflix)

Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, la trama de esta serie no es erótica ni de índole sexual como tal, pero la conexión sensorial y aparentemente inexplicable que siente un grupo de 8 desconocidos de diferentes puntos del planeta, incluye muchas escenas subidas de tono. De los creadores de Matrix y Babylon 5, la serie cuenta con dos temporadas.

Girls (HBO)

Si te gustó Sexo en Nueva York probablemente Girls sea una buena nueva apuesta, a no ser que fuera por que eres fan de la moda. Esta serie de HBO narra la vida de Hannah Horvath (Lena Dunham), una aspirante a escritora cuyos padres le acaban de comunicar que no la van a mantener más y tiene que buscar sus propios métodos para mantenerse. Pese a lo que dicta su tráiler, las escenas de cama están garantizadas.

Mónica y el sexo (Amazon Prime Video)

Una serie que mezcla el formato reality con el reportaje, con Mónica Naranjo y su viaje personal a través de la sexualidad y la recuperación del deseo como hilo conductor. Descarada, sin prejuicios y bastante divertida, la cantante recorre diferentes países para romper todo tipo de tabúes sobre el erotismo. En su estreno estuvo disponible en Cuatro, pero ahora la puedes encontrar en Amazon Prime Video.

The affair (Movistar+)

El título ya indica que la serie va sobre infidelidades y, como tal, con escenas no aptas para todos los públicos entre su contenido. Noah (Dominic West) es escritor y profesor de instituto, está casado con Helen (Maura Tierney) y es padre de familia pero, un verano conoce a Allison (Ruth Wilson). Al instante se siente atraído por ella y comienzan a tener una aventura. ¿Lo más original y aplaudido? El que se muestre las dos versiones de la misma historia desde el punto de vista masculino y desde el femenino, respectivamente.

El negocio (HBO)

Es un dicho bastante popular que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, aunque no para las cuatro protagonistas de esta serie, que crean sus propias campañas de marketing para hacer que su negocio de señoritas de compañía se convierta en el mejor.

Instinto (Movistar+)

Los hermanos Mario y Óscar Casas protagonizan esta serie donde el deseo y las fantasías sexuales más oscuras (ahora sí que al más puro estilo 50 sombras de Grey) se dan rienda suelta. En ella, un exitoso empresario lleva una doble vida donde una de ellas, la más oculta y desconocida, no querría que saliera a la luz jamás. Importante: contiene escenas muy explícitas, por lo que vigila que los peques no estén presentes.

Master of sex (Amazon Prime Video)

Ambientada en los años sesenta, cuenta la historia de cómo un matrimonio formado por un ginecólogo y una sexóloga estudian el comportamiento de los humanos en todo lo relacionado con la sexualidad, haciendo todo tipo de experimentos.