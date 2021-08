Festivo del 15 de agosto de 2021: ¿qué comunidades trasladarán la fiesta al lunes 16?

La festividad de la Asunción de la Virgen, que se celebra cada año el 15 de agosto, coincide este 2021 en domingo, algo que hace que se quede en mano de cada una de las quince comunidades autónomas y Ceuta y Melilla decidir si trasladan el festivo al lunes siguiente, el día 16 de agosto, o dejan el festejo tal cual y colocar este día de libranza en otro punto del año.

Pues bien, después de que los 17 territorios hayan tomado sus decisiones y se publicasen en los distintos boletines autonómicos a finales del pasado 2020 sus calendarios laborales oficiales, la festividad del 16 de agosto —que responde al traslado del festivo del día 15— queda así:

Comunidades autónomas en las que será festivo el 16 de agosto

El próximo lunes 16 de agosto no será un día laborable en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León.

Así, en la Comunidad de Madrid, en Navarra, el País Vasco, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria, Murcia, Ceuta y Melilla el lunes 16 se considerará como un día laborable y todos aquellos que habitualmente tengan una jornada laboral de lunes a viernes y no estén de vacaciones, tendrán que acudir a trabajar.

Los próximos festivos de cada CCAA

En los territorios que no pertenecen a Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León habrá que esperar un poco más para disfrutar de un festivo de ámbito nacional o regional. En concreto, los primeros en vivir otro festivo que no sea de ámbito local serán los habitantes de Ceuta, que el día 2 de septiembre disfrutarán del Día de Ceuta marcado como no laborable en el calendario.

Después, en la ciudad autónoma de Melilla y en Extremadura, llegará el festivo regional del viernes 8 de septiembre, día en el que los melillenses homenajearán a la Virgen de la Victoria, su patrona, mientras en Extremadura se celebra el día de la autonomía.

Un día más tarde, el sábado 9 de septiembre Alicante, Castellón y Valencia tendrán otro festivo el día 9, también el día en el que se rinde homenaje a la Comunidad Valenciana; y el 15 de ese mismo mes en La Rioja será festivo autonómico por la festividad de la Bien Aparecida.

El resto de los territorios, es decir, Madrid, Navarra, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Murcia, tendrán que esperar al 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, para ver otro festivo autonómico o nacional marcado en su calendario.