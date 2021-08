Fernando Simón causa sensación con su ‘look veraniego’ por parecerse al Rey Felipe VI

Fernando Simón debe ser una de las pocas personalidades públicas que prácticamente ha alcanzado el estatus de celebrity gracias a una pandemia. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, rostro visible del gobierno durante la crisis del coronavirus, no deja de causar sensación –y algo de revuelo– allí por donde pisa.

Esta vez se ha llevado toda la atención mediática tras ir a recoger el premio Trevillano y la Medalla de Oro de Villafeliche, en Zaragoza, algo muy diferente de lo que le ocurrió el verano pasado, cuando fue perseguido por la prensa sensacionalista durante sus escapadas veraniegas (con polémica incluida por irse de surf en mitad de la crisis sanitaria). Este año se trataba de un evento formal en el que tuvo oportunidad de lucir su nuevo look estival.

Simón apareció frente a las cámaras con un cambio de imagen radical: dejando atrás ese pelo gris rizado que llevaba tan largo y apostando por un rapado veraniego de lo más fresco. Además, para contrastar, se ha dejado crecer la barba, que ahora le ocupa prácticamente todo el rostro. Enfundado en un traje, el director del CCAES lució más elegante que nunca.

Fernando Simón se ha dejao barba, estoy sintiendo cosas confusas. pic.twitter.com/B364vhzUdb — Javier Martínez (@JaviSkan) August 7, 2021

Este look hot ha causado furor entre algunos de sus más fieles seguidores, que lo han llegado comparar incluso con el Rey Felipe VI: «Espero no sea el único que opina que se parece al rey», tuitea un usuario. «Lo he visto de reojo y pensaba que era él», responde otro. «Estoy sintiendo cosas confusas», remata una tercera.

Fernando Simón se ha dejado barba y se ha cortado el pelo, espero no se el único que opina que se parece al rey Felipe VI. pic.twitter.com/J8RO1M3uOI — Miguel Palma 🇪🇺🏛️🔬📖 (@miguelpm_04) August 7, 2021

Lo cierto es que Fernando Simón siempre genera opiniones muy divididas allá donde va, especialmente por su implicación a lo largo de la pandemia, el desgaste público que lleva en año y medio de crisis sanitaria y, sobre todo, por sus consabidas contradicciones a la hora de predecir la evolución de la crisis sanitaria.