Avance semanal ‘Dos vidas’: entérate de todo lo que va a pasar en la serie de TVE

Televisión Española se toma muy en serio el entretenimiento de su audiencia, por eso no deja que sus series diarias se tomen vacaciones en verano. Dos vidas, el título producido por Bambú Producciones, regresa esta semana con la emisión de cinco nuevos capítulos. ¿Quieres saber qué va a pasar? En LOS40 te lo contamos absolutamente todo.

Capítulo 136: lunes 9 de agosto

A pesar de los desengaños, Julia siente que por fin está en el camino correcto. Pero Sergio está decidido a hacerle la vida imposible. Suerte que Diana no está dispuesta a dejar a su hija sola en la batalla. Por su parte, Erik continúa en su espiral de rabia y autocompasión. Y cualquiera que intente sacarle de ahí correrá el riesgo de salir despedido por la fuerza centrífuga de su sufrimiento. En Río Muni, Carmen sigue empeñada en defender la inocencia de Víctor, pero para conseguirlo, tiene que enfrentarse sola a una cruzada cada vez más peligrosa. Mientras, avanza la investigación de la muerte de Alicia. El inspector al cargo comienza la ronda de interrogatorios, a los que Ángel e Inés se enfrentan llenos de inquietud. Temen que sus secretos sean descubiertos, pero no imaginan lo que ellos podrían descubrir. Por su parte, Enoa se ve a abocada a confesar ante los señores de la casa que la boda no llegó a celebrarse y que el hijo que espera no es de Kiros.

Capítulo 137: martes 10 de agosto

Diana no consigue convencer a Sergio de que deje en paz a Julia y ambos se declaran la guerra. Mientras, la noticia del “no-divorcio” se extiende por el pueblo. Julia no deja de pedir consejo para salir de esta situación, pero no parece que nadie pueda hacer nada. Por su parte, Elena sigue intentando hacerse a la idea de que Dani es un chico trans, pero sus esfuerzos por adaptarse a la nueva situación le traen más problemas con su hijo que otra cosa. En Río Muni, Francisco descubre que Carmen está escondiendo a Víctor de las autoridades y le permite seguir haciéndolo siempre que nadie la descubra. Sin embargo, el hijo de Ventura sabe que si quiere tener alguna posibilidad de salir de esta tiene que huir del país y Carmen se ofrece a ayudarlo. Ángel e Inés siguen sospechando el uno del otro. La tensión entre ellos ha llegado hasta tal punto que se acusan mutuamente de haberse mentido sobre sus respectivos paraderos la noche del asesinato de Alicia.

Capítulo 138: miércoles 11 de agosto

Julia sigue padeciendo las consecuencias de su ruptura con Sergio, quien no encaja el final de su relación y se empeña en seguir siendo socio del taller. Triste y resignada, Julia se desahoga con Tirso, que le aconseja que hable con su ex para arreglar las cosas. Pero las heridas son profundas y Sergio no se lo va a poner nada fácil. Desde que Erik vio el beso entre su Tirso y Olga, no soporta vivir en el hotel y le cuenta a Dani que necesita salir de allí como sea. Un problema para el que Dani cree encontrar la solución perfecta. En Río Muni, Carmen sabe que el tiempo corre en su contra y, tras la negativa de Kiros a ayudarla, es ella misma quien se plantea entrar en la selva para encontrar al contrabandista que pueda sacar a Víctor de Guinea. Mientras, Linda recoge las pertenencias que Alicia todavía guardaba en la librería para hacérselas llegar al Inspector Ibáñez. Entre ellas, Inés puede reconocer algo que puede sacar a la luz la relación que mantiene con Ángel

Imagen capitular de 'Dos vidas' / TVE

Capítulo 139: jueves 12 de agosto

Julia se enfrenta a las tensiones generadas por la presencia de Sergio en el taller. El hombre se esfuerza por crear buen ambiente con sus trabajadores pero esto se muestran reticentes, mostrando un total apoyo hacia Julia. Sergio, harto, trama una estrategia para dejar claro que él también manda allí. Mientras, Mario le reclama Tirso una solución inmediata para compensar el destrozo de su tocadiscos a manos de su sobrino. Si no la encuentran, no dudará en denunciar. En Río Muni, Carmen tiene problemas para conseguir el dinero para la fuga de Víctor, que sigue escondido y huido de la ley. El tiempo juega en su contra dado que Ventura cada vez tiene más sospechas de que su hijo sigue en la colonia. Inés y Ángel están muy apurados por las últimas novedades sobre la muerte de Alicia. El cerco se estrecha y crecen las mentiras y las dudas entre ambos. Una presión que lleva a uno de los amantes a realizar un acto muy sospechoso.

Capítulo 140: viernes 13 de agosto

Los planes de Julia para que el taller prospere pasan por conseguir un acuerdo con alguien que dé visibilidad a su nueva línea de complementos… y por fin encuentra a la candidata perfecta: la dueña de un importante showroom está interesada en reunirse con ella. El problema, cómo no, es Sergio, que sigue despechado y parece dispuesto a sabotear cada iniciativa de Julia. Tirso y Olga creen haber encontrado el modo de evitar que Mario denuncie a Erik por lo ocurrido con el tocadiscos. El propio Mario está bien dispuesto a arreglar las cosas; solo falta que Erik acepte los términos de ese arreglo. En Guinea, una vez preparados todos los pasos para la huida desde Víctor, Carmen e Inés acuden a la cabaña a despedirse de él. Víctor descubre unas marcas en las muñecas de su madre que hacen que salten todas sus alarmas. Y mientras, la investigación de la muerte de Alicia da un vuelco imprevisto cuando el inspector Ibáñez, creyendo haber resuelto el caso, comunica la identidad del asesino.