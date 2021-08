Pepe Viyuela se convierte en el blanco de la ultraderecha por una polémica portada

En este carrusel del humor que se ha montado en torno a Pepe Viyuela no sé que es más espectacular:

- Piensen que la han dado una portada por posicionarse contra VOX y no por sacar peli

- Que ABC es EXTREMA IZQUIERDA

- Los actores no pueden tener opiniones políticas pic.twitter.com/2wsjemVT7R