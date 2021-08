Marvel's Guardians of the Galaxy presenta a Lady Infierno

Marvel's Guardians of the Galaxy estará disponible el próximo 26 de octubre de 2021 para las consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y en streaming con GeForce NOW y Nintendo Switch (vía Nube).

Pero antes de que los jugadores puedan disfrutar de uno de los videojuegos más esperados del año, Eidos Montréal ha estrenado una nueva cinemática del juego que continúa con lo visto en el pasado E3 de Los Ángeles celebrado el pasado mes de junio.

Retomamos la historia de Star-Lord y los Guardianes cuando inician su plan para negociar con Lady Infierno; líder de los secuaces infernales, reina de Seknarf Nueve y célebre coleccionista de monstruos.

Tras dejarle al jugador decidir qué inusual monstruo vender, Groot o Rocket, esta memorable escena desencadena una serie de acontecimientos que obligará a nuestra panda de inadaptados a emprender un alocado viaje por el cosmos para acabar librando una lucha por el destino del universo.

Con los comentarios entre bastidores de Darryl Purdy, director de cinemáticas y animación de Eidos-Montréal, no tardaréis en percataros de que no todo es lo que parece, y que Lady Infierno puede no ser esa cazadora cósmica de monstruosos trofeos que los Guardianes creían.

Conoce a Lady Infierno, líder de los secuaces infernales, reina de Seknarf Nueve y coleccionista de monstruos. En esta escena, los Guardianes intentan engañarla tratando de venderle un "inusual monstruo", Rocket o Groot, dependiendo de las decisiones del jugador. pic.twitter.com/bCzHW9Afae — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) August 5, 2021

Según Darryl Purdy, "Lady Infierno es un personaje muy querido por los fans de los últimos cómics de Marvel, y hemos trabajado para asegurarnos de que su papel en nuestro universo de los Guardianes refleje la compleja y profunda personalidad que los fans ansían ver. Con el humor presente en cada aspecto de nuestro juego, esto nos ha permitido dar la vuelta a las expectativas con el argumento e introducir una sorprendente dinámica entre ella y cierto Destructor".

Para terminar, Darryl también comparte impresiones sobre la producción del título, y señala la importancia de las sesiones de captura de movimiento para que estos personajes galácticos cobren vida. Se han grabado casi seis horas de cinemáticas interactivas para esta original y polifacética historia.