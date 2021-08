Elísabet Benavent: “En la segunda temporada de ‘Valeria’ hay voluntad de volver al libro”

Valeria regresa a nuestras vidas. Netflix estrena el viernes 13 de agosto la segunda temporada de la serie basada en la afamada saga escrita por Elísabet Benavent. Será entonces cuando nos reencontremos con el grupo de amigas formado por Valeria, Lola, Nerea y Carmen. Sobre los nuevos capítulos hemos hablado con la autora de los libros y con el dúo protagonista: Diana Gómez y Maxi Iglesias.

Las claves de la segunda temporada

Elísabet Benavent: "Lo bonito de esta segunda temporada es que hay muchísimas claves. Se habla de la crisis de los 30. Se habla de sororidad. Se habla de precariedad laboral. Se habla de las diferentes maneras de entender el amor. Y se habla de los sueños laborales. Lo bonito de esta segunda temporada es que no se queda en la luz, también se hace en las sombras. No todo es maravilloso y es muy importante que le quede a la gente ese poso".

Diana Gómez: "Vemos unos personajes que van a tener que madurar y en ese madurar conocerse más y quererse un poco mejor. Y otra de las claves es que nos acercamos un poco más al libro. Hay mucha gente que lo va a agradecer y le va a gustar".

Maxi Iglesias: "Si te enamoraste de los personajes en la primera temporada, en la segunda te vas a casar con ellos. Y si no viste la primera o no te enamoraste, en la segunda sí lo vas a hacer porque hay un crecimiento. Cada vez te sientes más parte de ellas y sabes cómo funcionan juntas".

Una adaptación más fiel

Elísabet: "Es muy difícil dar con el punto de adaptar audiovisualmente una obra literaria. La lectura es un juego de imaginación y no se consume de la misma manera. No podemos competir con el vasto imaginario de miles de lectoras porque lo que imagina una no es lo que imagina la otra. Es muy difícil dar con el punto, pero lo que sí puedo decir es que hay una clara voluntad de volver al libro y va a ser muy evidente. Eso sí, hay que ser consciente de que la segunda tiene que ser coherente con la primera y hay cambios, como el personaje de Nerea, que se tienen que mantener".

Diana: "Las tramas y el desarrollo de la temporada se acercan más al libro. Antes estaba la idea, la esencia, y esta temporada es bastante más fiel".

