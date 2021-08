Un joven pierde dos dedos por la picadura de una araña en Ibiza

A diferencia de otros países con una alta presencia de serpientes o insectos venenosos, en España no es frecuente que las picaduras de arañas supongan un grave problema para la salud de las personas. Sin embargo, en esta ocasión, un joven turista británico tendrá que lamentar la pérdida de, al menos, dos de los dedos de su manos después de haber sufrido la picadura de una araña en Ibiza mientras estaba de vacaciones.

El joven de 19 años y natural de Gales, estaba viendo la puesta de sol en un lugar tan turístico como la playa de San Antonio cuando, al parecer le picó una araña conocida como araña reclusa marrón o araña violinista. Una especie que, aunque no suele generar muchos problemas en humanos, posee un veneno potencialmente peligroso para nosotros por la posibilidad de desarrollar una lesión necrótica. Eso fue lo que le ocurrió a este joven turista.

La víctima de la picadura ha asegurado a El diario de Mallorca que estaba sentado en unos escalones disfrutando de la puesta de sol cuando sintió un pinchazo en la mano, pero que no localizó al insecto que le había picado y que no le dio mayor importancia. No fue hasta las 5 de la madrugada cuando le despertó “un fuerte quemazón” en la mano, que estaba muy hinchada y presentaba los primeros síntomas de una lesión severa. Fue entonces cuando acudió al hospital, donde ha permanecido dos semanas ingresado y sometido a pruebas hasta que los médicos han resuelto que se trataba de una picadura de una araña reclusa.

Ahora, este joven turista tendrá que ser sometido a una operación para amputarle dos de los dedos de su mano, aunque no se descarta que pueda perder alguno más. Esto se debe al avanzado estado de necrosis que ha provocado la picadura, impidiendo que la sangre fluya hasta el total de los dedos y provocando entonces la “muerte” del tejido corporal.

Cómo es la araña reclusa marrón que ha picado al turista en Ibiza

Aunque es mucho más frecuente encontrarlas en algunas áreas del continente americano, la araña que ha picado a este chico en Ibiza también vive en toda la cuenca del Mediterráneo y hay quienes a conocen como araña reclusa parda mediterránea.

Es más frecuente verla durante las horas nocturnas y en los meses de verano, tal y como ocurrió con el joven británico. Y, aunque es cierto que no es una especie agresiva y que, según los expertos, la mayoría de las picaduras se dan por un aplastamiento involuntario del insecto con alguna zona de nuestro cuerpo con la piel descubierta, en caso de picadura es conveniente actuar rápido por la gravedad de su veneno. Eso sí, también es común lo que le ha ocurrido al joven en Ibiza, puesto que inicialmente la picadura de la araña reclusa marrón no suele causar dolor y no es hasta pasadas varias horas cuando la zona se hincha, pudiendo aparecer rojeces e, incluso, ampollas.