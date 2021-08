Bea ‘la legionaria’ reaparece y monta en cólera contra ‘Sálvame’

Hay concursantes de Gran Hermano que no se olvidan nunca. Es el caso de Bea ‘la legionaria’, que participó en la sexta edición del concurso, allá por 2004, y sigue en la mente de todos los amantes del formato.

Muy de vez en cuando, Bea reaparece en televisión y este lunes lo hizo en Sálvame. Como era de esperar, la exconcursante dio la nota, aunque en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, la culpa no fue suya.

Bea ‘la legionaria’ acudió al programa de La fábrica de la tele para contar la difícil situación que está atravesando en estos momentos. Se ha quedado sin trabajo y no puede pagar el alquiler, pero Nuria Marín no se lo puso fácil. Acudió a su encuentro acompañada por Rafa Mora y Anabel Pantoja y no se cortó ni un pelo a la hora de llamarla okupa.

El cabreo monumental de Nuria Marín, en vídeo

Esto, lógicamente, no gustó nada a Bea, que montó en cólera y recriminó a la presentadora que hubiera utilizado ese término para definir su situación. "Si no pagas el alquiler ¿Qué palabra es?", le preguntó Nuria, a lo que ella respondió: "Morosa, pero de morosa a okupa anda que no va…".

Explicó que debe varias mensualidades de 425 euros porque ahora solo recibe una ayuda de 450 y no puede pagar el alquiler y los gastos. Eso sí, aunque el caso está en los juzgados, se ha comprometido a pagar la deuda.

Nuria Marín dijo entonces que era una populista y Bea le dijo, medio afónica y sacando la personalidad que la caracteriza, que populista era ella por llamarla okupa y que no tenía ninguna intención de vivir gratis. ¿Quieres ver la trifulca entre la presentadora de Sálvame y una mítica de Gran Hermano? ¡Dale al play!