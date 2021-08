Santiago Segura adelanta sus planes para ‘Torrente 6’: “Ya tengo hasta el título”

Santiago Segura es el nuevo invitado del podcast de cine de LOS40, Frecuencia 7. El actor y director ha conseguido posicionar A todo tren: Destino Asturias en lo más alto de la cartelera durante varias semanas –llegando a superar a películas con una brutal ingeniería de marketing detrás como Viuda Negra y Fast & Furious 9–, lo que ha posicionado al actor, definitivamente, en la categoría de «fenómeno de masas».

El éxito es parecido al de Padre no hay más que uno 2, la película más taquillera en España durante el nefasto año de la pandemia, y aunque A todo tren de momento no alcanza las cifras de la popular secuela de Padre no hay más que uno, en Warner Bros. España, Atresmedia y Movistar respiran tranquilos al comprobar que el cine de Santiago Segura sigue siendo un activo seguro.

¿Cómo se siente él tras convertiste en el salvador de la taquilla? ¿Le han llegado mensajes de cariño por parte de los empresarios del sector? ¿Se considera a sí mismo una «leyenda» dentro del cine español? ¿Cuál es la clave de que sus comedias familiares funcionen tanto? El actor y director responde a todas estas preguntas en Frecuencia 7, y también nos adelanta otras cuestiones que, estamos seguros, os van a interesar.

Bebe y Carlos Jean - Tu Tren (Canción original de ¡A todo tren!: Destino Asturias)

Entre ellas todo lo relativo a la saga que lo aupó a la fama: Torrente. Segura hace un repaso a lo largo de su carrera como cineasta, cómo influyó esta película en su vida y reflexiona sobre si hoy podría hacerse una cinta tan políticamente incorrecta. Además, nos revela sus planes para Torrente 6, para la cual parece estar pergeñando ya algunas ideas. «Ya tengo hasta el título», nos confiesa entre risas comparándose con Sylvester Stallone.

El actor habla de su relación conflictiva con algunos medios de comunicación, de la polémica con Filmin, del fervor de la poscensura, de la elaboración de la banda sonora de A todo tren junto a Carlos Jean y Mala Rodríguez y del día en que le dio una lección de cine a Adrien Brody. De paso, nos cuenta cuáles son sus clásicos favoritos del cine: aquí Billy Wilder, Lon Chaney y Luis García Berlanga son tres protagonistas indiscutibles.

